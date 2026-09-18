Начхати на думку людей. Яка головна причина відмови від переходу на "зимовий час"

Європейські посадовці не поспішають змінювати усталену практику

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Переведення годинників на зимовий час, попри всю неоднозначність цього процесу, є усталеною практикою не лише в Україні, а й в Європі. Там, попри значну кількість прихильників цієї ідеї, не поспішають скасовувати переведення годинників.

"Телеграф" розповідає, в чому причина відмови від скасування цієї практики.

Причина не думці людей?

У 2018 році Єврокомісія провела найбільше опитування в історії ЄС: 84% із 4,6 млн осіб проголосували за скасування переведення годинників. Європейський парламент навіть схвалив скасування переведення з 2021 року. Але все так і залишається без змін.

Виявилось, що головними супротивниками єдиного часу в ЄС є бюрократія та логістика. Адже Іспанія хоче жити за європейським часом, Польща за своїм, а країни Балтії не хочуть розриву у часових рамках зі Скандинавією. До того ж, якщо дозволити кожній країні вибрати свій час, єдиний ринок ЄС розвалиться: потяги, авіарейси, розклад бірж та ланцюжки поставок виявляться в хаосі через дику мозаїку часових поясів.

В Україні закон не підписаний до цього часу

В Україні вже не перший рік тривають дискусії про скасування переведення годинників на зимовий та літній час. В липні 2024 року Верховна Рада навіть ухвалила законопроєкт №4201 про скасування сезонного переведення стрілок. Однак цей закон до цього часу так і не набрав чинності.

Законопроєкт перебуває на підписі президента

Після голосування парламенту президент Володимир Зеленський так і не підписав цей документ. Підставами для цього називають шквал критики з боку експертів та громадськості і небажання збільшувати розрив у часі з Європейським союзом, який також все ще переводить годинники. Більше того, на думку деяких експертів, фіксація постійного "зимового" часу призвела б до збільшення навантаження на і без того пошкоджену енергосистему у літні вечірні години.

Внаслідок непідписання закону президентом, в Україні зберігається щорічний перехід на зимовий та літній час. Тож, в ніч на 25 жовтня стрілки знову будуть переведені на одну годину назад.

У жовтні годинники переведуть на зимовий час

Раніше "Телеграф" розповідав, що переведення стрілок годинника на "зимовий" і "літній" час спочатку було жартом.