Не все украинцы живут по киевскому времени? Почему часть страны живет по другим часам

Украина расположена в трех часовых поясах

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Переход на зимнее время в 2026 году состоится 25 октября. Интересно, что в Закарпатье люди живут в другое время.

"Телеграф" рассказывает, сколько на самом деле в Украине часовых поясов и почему на Закарпатье "свое" время. На всей территории Украины официально принят киевским временем UTC+2. Однако на самом деле географически наша страна расположена в трех часовых поясах.

Сколько часовых поясов в Украине

85% территории Украины находится в одном часовом поясе – UTC+2. В то же время часть Запорожской области, западнее 22°30′ восточной долготы, будет относиться к другому часовому поясу — UTC+1. Части Харьковской и Донецкой, лежащие восточнее 37°30′ восточной долготы, а также вся Луганская область попадают в UTC+3.

Украина разделена на три естественных часовых пояса:

Закарпатье;

центральная Украина;

восток (от города Изюм до границ).

Часовые пояса Украины. Фото: naurok.com.ua

Таким образом, если бы на всей территории Украины не утвердили единый формат времени UTC+2, существовала бы разница во времени. К примеру, если в Киеве или Полтаве летом на часах 12:00, в Луганской области и частях Харьковской и Донецкой, было бы 13:00. В некоторых населенных пунктах Запорожской области часы показывали бы 11:00.

Интересно, что после перевода часов на зимнее время Украина живет по времени UTC+2. Летом, когда переводим стрелки на час вперед, оказываемся в часовом поясе UTC+3.

Когда переводят часы в Украине. Инфографика: "Телеграф"

Закарпатье живет по "своему времени"

В соцсетях рассказали, что на Закарпатье большинство людей живет по "местному времени". Это приводит к недоразумениям. Как пояснила автор сообщения, жители Закарпатья взяли за основу часовой пояс, который актуален для большинства стран Европы — на час меньше, чем в Киеве.

Напомним, ранее нутрициология Анжелика Негода объяснила "Телеграфу" почему после перехода на зимнее время дико хочется картофеля, булок или макарон. Она рассказала, что делать, чтобы не набрать вес.