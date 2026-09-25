Не всі роки могли зарахувати: як перевірити свій страховий стаж онлайн

Дані про стаж можуть бути внесені некоректно і це вплине на пенсію

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Без достатнього страхового стажу вийти на пенсію вчасно не вдасться. Перевірити наявність усіх відпрацьованих років і правильність записів можна самостійно з дому.

Дані доступні на вебресурсі Пенсійного фонду або через портал "Дія". Для перевірки через кабінет громадянина потрібні довідки ОК-5 або ОК-7, які можна отримати безкоштовно.

Як перевірити стаж через портал ПФУ

Найповнішу інформацію містить вебпортал Пенсійного фонду. На сторінці portal.pfu.gov.ua слід авторизуватися за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису), через банк за допомогою BankID (ID.GOV.UA) або Дія.Підпис, після чого перейти до власного профілю.

Під основними даними розміщений розділ "Страхові дані, наявні в РЗО" та підрозділ "Загальний страховий стаж".

Де у профілі шукати стаж на порталі ПФУ

У цьому розділі відображається автоматичний підрахунок загального стажу. Якщо вказана цифра викликає сумніви, перевірте вкладку "Мій страховий стаж". Там зафіксовані періоди роботи з 2004 року за різними роботодавцями. Дані до початку 2004 року вносили на основі оцифрування трудової книжки. За відсутності інформації чи помилок слід звертатися до Пенсійного фонду.

Як перевірити стаж через портал "Дія"

Авторизуйтеся в кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID (або зареєструйтеся, якщо робите це вперше). У меню "Послуги" оберіть потрібний документ: "Довідка ОК-5" або "Довідка ОК-7". Перевірте дані у профілі й надішліть запит.

Довідка ОК-5

Документ формує виписку за період із 2000 року. У ньому вказані розміри заробітної плати, визначений страховий стаж і відомості про сплату внесків.

"На підставі цієї довідки застрахована особа отримує інформацію щодо набутого страхового та заробітної плати, яка буде врахована при призначенні пенсії. Вона є більш інформативною та відображає дані, що містяться в персональній обліковій картці застрахованої особи в системі персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України", – йдеться у роз'ясненні ПФУ.

Довідка ОК-7

Містить суми заробітної плати, з якої сплачували ЄСВ, і страховий стаж із 2011 року. Вона потрібна для підтвердження свіжих даних – наприклад, під час нарахування лікарняних чи допомоги по безробіттю.

У разі виявлення помилок дані коригують через Пенсійний фонд.

Раніше "Телеграф" розповідав, що пенсіонери, які накопичили страховий стаж понад обов'язкову норму, мають право на надбавку – її обчислюють за єдиною формулою у розмірі 1% за кожен додатковий повний рік роботи. Як роз'яснюють юристи, претендувати на доплату за понаднормовий стаж можуть чоловіки з понад 35 роками стажу та жінки, які відпрацювали більш ніж 30 років. Водночас максимальний розмір виплати обмежений копійчаною сумою.