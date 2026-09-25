Досвід не потрібен: на якій роботі українцям дають бронь та зарплату понад 30 тисяч

Працювати потрібно на складі будівельних матеріалів

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Поки на Київщині пенсіонерам пропонують роботу за приємну зарплату і житло, мешканцям Харкова обіцяють офіційне працевлаштування із зарплатою до 33 тисяч гривень на місяць і бронюванням від мобілізації. Ба більше, для того, щоб отримати цю роботу, кандидатам навіть не потрібно мати специфічний досвід.

Докладніше про те, чим саме для цього доведеться займатися, розповість "Телеграф" із посиланням на відповідну вакансію на сайті Work.ua.

Заманлива вакансія була відкрита компанією "Атлант Будматеріали". Роботодавець шукає працівника на посаду вантажника-комплектувальника і, як зазначено в оголошенні, готовий розглянути кандидатів без досвіду роботи.

Вакансія передбачає повну зайнятість, стандартний графік 5/2 і робочий день з 08:00 до 17:00. При цьому дві суботи на місяць є робочими, а неділя завжди вихідна.

Скільки платять

У вакансії вказана зарплата 28 000–33 000 гривень після всіх відрахувань. Водночас на випробувальному терміні роботодавець зазначає оплату від 25 000 гривень, а надалі заробіток залежатиме від кількості комплектацій.

Цікаво, як довго буде вакантним це місце

Серед переваг вакансії окремо зазначене бронювання від мобілізації. Також працівникам обіцяють стабільну роботу в компанії, яка понад 20 років працює на ринку будівельних матеріалів України.

Для співробітників передбачені й додаткові бонуси. Зокрема, у компанії є роздягальня, душова та кімната відпочинку, корпоративна знижка на харчування в ресторані, безкоштовне відвідування спортивного залу, а також чай і кава.

Що потрібно робити

Основне завдання працівника — комплектувати замовлення відповідно до списків, підтримувати порядок на складі та завантажувати і розвантажувати машини.

При цьому спеціального досвіду роботи роботодавець не вимагає. Серед основних побажань до кандидата — уважність, відповідальність, організованість та фізична витривалість.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", українців кличуть на прибуткову роботу із зарплатою 70 тисяч із бронею від мобілізації.