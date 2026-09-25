Про контрнаступ, генпрокурора, бюджет і не тільки. Зеленський відверто поспілкувався з медіа (головне)

Глава держави пояснив, які задачі та досягнення зараз має Україна

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США запропонували провести тристоронню зустріч Україна-США-Росія в Обʼєднаних Арабських Еміратах. Уряд пропрацює механізм покриття $27 млрд дефіциту бюджету, є "позитивна реакція" від ЄС і МВФ.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у месенджері WhatsApp. Він торкнувся й низки інших важливих питань.

Про тристоронню зустріч Україна-США-Росія

"Щодо тристоронньої зустрічі, американська сторона запропонувала її підготувати і в тристоронньому форматі зустрітись на технічному рівні. Чекаємо від США пропозиції щодо дати. Що стосується де, Сполучені Штати запропонували Емірати (Обʼєднані Арабські Емірати, — ред.)", — сказав Зеленський.

Про призначення нового генпрокурора

Зеленський коротко відповів на запитання журналістів, чи планує він подавати кандидатуру Антона Ковальського для призначення новим генеральним прокурором України.

"Антон Ковальський є виконувачем обов'язків генерального прокурора України. Щодо кандидатів на посаду генерального прокурора України я ще жодної зустрічі не проводив", — відповів він.

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Про розблокування Чорного моря

Представники Єгипту, Індії, Туреччини та країн Близького Сходу та Україна провели переговори щодо можливого розблокування Чорного моря. За словами Зеленського, розмови з керівниками цих держав він проводив особисто, а МЗС контактувало з колегами з відповідних країн.

"Це запит цих країн до нас і, якщо чесно, це запит і наш також, щоб розблокувати Чорне море", – сказав Зеленський.

Україна запропонувала встановити дзеркальне припинення вогню в Чорному морі. Це має на меті забезпечення безперешкодного перевезення товарів, зокрема продукції агропромислового комплексу, до інших країн.

За словами Зеленського Київ отримав позитивну реакцію від країн, які виступили з такими пропозиціями. Від деяких Україна отримала листи щодо можливого формату домовленостей. Тепер Київ чекає від посередників інформацію про позицію Росії, додав президент.

Про Трампа, Путіна та нові санкції США

За словами Зеленського, після підтримки Сенатом закон про "пекельні" санкції, тепер все в руках президента США Дональда Трампа.

"Це дійсно сильні санкції. Санкції і тарифна політика сьогодні є в руках президента США. Він може використати цей інструмент для тиску на Російську Федерацію", — сказав глава держави.

Він нагадав, що нещодавно Трамп заявив, що "Україна і Росія хочуть завершення цієї війни". Проте Зеленський під час розмови намагався донести президенту США, що глава РФ Володимир Путін "точно не спішить з закінченням війни", тому санкційна політика має посилюватись, щоб наближувати можливість дипломатичного завершення війни.

Про агресію Росії щодо Європи

Зеленський зустрівся з головою ЦРУ Джоном Редкліффом в аеропорту Шеннон в Ірландії. Він розповів, про що йшлося на зустрічі.

"У нас і в американців, і європейців, в принципі, однакове розуміння і аналіз інформації. Ми вважаємо, що гібридні атаки РФ по Європі будуть. І, до речі, це не пов'язано з тим, є продукція України на тих чи інших хабах, або ні. Просто це поведінка Росії, це їхній вибір продовження ескалації", — сказав Зеленський.

Він додав, що також всі три сторони мають розуміння, що в Росії буде проведена мобілізація.

Про ліцензії для Patriot

Є конкретні домовленості. Президент Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив, що: "Так, я прийняв остаточне рішення, ліцензію для виробництва ракет Patriot Україна отримає", — зазначив президент.

Про перемовини з партнерами щодо допомоги для покриття дефіциту державного бюджету

За словами Зеленського, він мав кілька зустрічей з цього питання, зокрема з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Перше: є нормальна, позитивна і конструктивна реакція ЄС і Міжнародного валютного фонду. Всі розуміють, що цей дефіцит покрити дуже важливо. Всі розуміють, що Україна не може бути наодинці, що треба більше інвестувати в дрони та ракети українського виробництва, тому що більшість цього дефіциту — це саме кошти на це, на зброю … ЄС нас підтримає, МВФ буде продовжувати програми. Тут я отримав позитив від наших партнерів", — пояснив президент.

Про контрнаступ в районі Лимана

"Буду дуже-дуже обережно говорити, поки операція не завершена. Я хочу подякувати нашим воїнам, там є позитив — позитив в напрямку Лимана і не тільки", — зазначив глава держави.

Раніше "Телеграф" поспілкувався з міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталієм Безгіним, який заявив, що виплати ВПО держава буде намагатися виплачувати "до останнього", попри проблеми з бюджетом. Він торкнувся й інших важливих питань.