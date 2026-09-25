Зустріч Путіна та Зеленського у 2026 році все ще можлива: як оцінюють шанси

На ставці можна заробити

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Користувачі на платформі Polymarket оцінили ймовірність зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна до кінця 2026 року. На те, що така зустріч не відбудеться поставити 94% користувачів, відповідно на можливість — 6%. Зауважимо, ця цифра не статична, а залежить від ставок.

Термін спливає 31 грудня 2026 року або якщо зустріч відбудеться раніше. Залежно від ставки можна отримати кошти.

На Polymarket 94 відсотки ставок припадає на відсутність зустрічі Зеленського і Путіна до кінця 2026 року

Потенційна виплата залежить від обраної відповіді та коефіцієнтів. Якщо зараз поставити 1000 доларів на те, що зустрічі не буде, у разі правильного прогнозу це дає виплату у 1034,36 долара. Якщо поставити 1000 доларів на те, що Зеленський та Путін таки зустрінуться до кінця 2026 року, і ця зустріч відбудеться, потенційна виплата може скласти понад 10 150 доларів.

Ставка 1000 доларів на відсутність зустрічі

Ставка 1000 доларів на те, що зустріч відбудеться

Що таке Polymarket та як це працює

Потрібно розуміти, що Polymarket — не аналітичний сайт. Це результати ставок, коли люди своїми грошима підтримують ту чи іншу позицію. Вони орієнтуються на власні переконання, а не тільки на поточні новини чи політичну ситуацію. Котирування залежать від того, як учасники оцінюють ймовірність тої чи іншої події.

Важливо, що це не гарантує, що та чи інша подія може відбутись, а лише відтворює думку тих, хто за криптовалюту купив акції та віддав свій голос. Зауважимо, чимало тем стосуються саме України. Ще в червні ймовірність того, що Зеленський та Путін зустрінуться оцінювали в іншому голосуванні у 20%.

Раніше "Телеграф" розповідав, що є ймовірність, що обидва президенти відвідають саміт G20 в Маямі в грудні, Зеленський вже говорив про готовність до такої зустрічі. Проте на думку ШІ, зустріч на рівні голів держав може відбутись у Туреччині, Швейцарії чи на Близькому Сході.