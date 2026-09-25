Причина — не територія: навіщо Росія погрожує Литві та де на карті готують удар

Литва розташована на східному фланзі НАТО

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Державне ЗМІ в РФ опублікувало матеріал, в якому розглядають перебіг конфлікту з Литвою. На думку автора колонки, така чергова "СВО" (як у Росії називають війну проти України), має вестись "ракетними ударами". Що саме може ця країна, що входить в НАТО, протиставити Росії, розбирався "Телеграф".

Окремо варто зупинитись на особі автора колонки — це Олександр Носович, який є членом Ради з зовнішньої та оборонної політики Росії та головним редактором рупора пропаганди RuBaltic. Як йдеться в матеріалі — збурення виникло через намір Литви прибрати з Конституції заборону на розміщення ядерної зброї та іноземних військових. За деякий час після публікації матеріал з сайту видалили і написали що думка позаштатного автора начебто не відповідає думці редакції, редакційній та державній політиці.

Скриншот матеріалу

Литва напряму межує з Росією у Калінінграді. Загрозу з боку Росії вбачають також через те, що Литва має вихід до Сувальського коридору. Цей коридор — це ділянка кордону двох європейських країн, що межує з Білоруссю та Калінінградською областю РФ.

Сувальський коридор позначений червоним на карті

Країна є членом НАТО та має свою армію. Загалом в ній понад 8 тисяч військових, резервісти, добровольці. Протягом найближчих років Литва планувала збільшити кількість військовослужбовців за контрактом до 14 500 осіб. З урахуванням того, що в матеріал Носович заявляв про "ракетні удари", варто розуміти, що ключові литовські об'єкти захищені ППО NASAMS — зенітно-ракетні комплекси середньо дальності. Такі ЗРК ефективні проти крилатих ракет, дронів, літаків та гелікоптерів, проте нічого не можуть вдіяти з балістикою.

Загроза з боку Росії

Вже неодноразово повітряний простір Литви порушували безпілотники, які залітали з боку Білорусі. Влада країни наголошує — ризик гібридних атак та провокацій з боку Росії росте, адже Москва прагне перевірити реакцію НАТО. В Литві вже готуються до різних сценаріїв — прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс заявив про постійне відчуття загрози, готовність захищатись та наголосив — вже продумують дії в разі агресії для уникнення хаосу, зокрема евакуацію вразливих категорій населення.

Литва також розробляє інтегровану систему боротьби з безпілотниками — вона має бути готова до кінця 2027 року, проте сподіваються закінчити швидше. В країні проводять навчання, як діяти у разі військової загрози, зокрема 29 вересня тестуватимуть системи оповіщення: сирени, повідомлення на телефони та додатки LT72 тощо.

Як НАТО захищає Литву

В країні на постійній основі перебувають кілька тисяч військових із країн-членів НАТО, відбувається повітряне та морське патрулювання. Також в країні розгортають німецьку бригаду, яка має набути повної боєготовності до кінця 2027 року. Планується, що у ній буде близько 5000 військових. Більша частина німецьких військовослужбовців буде дислокована на полігоні Руднінкай (Шальчінінський район), частина служитиме в Рукло (Йонавський район). Це дислокування направлене на зміцнення оборони Сувальського коридору.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Сувальський коридор називають "ахілесовою п'ятою" НАТО. Якщо Росія заблокує цей відтинок, шість країн Балтії будуть відрізані від НАТО. Ці країни ще кілька років тому почали готувати та зміцнювати кордони.