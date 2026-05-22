Кейс "Маркетопту" показав, що ховати великий бізнес за ФОПами більше не вийде, - Гетманцев

Ера великих торговельних мереж, які роками маскувалися під тисячі ФОПів, невідворотно йде в минуле. Схоже, головний детінізатор країни отримав ще одну переконливу перемогу над фінансовим схематозом.

Мережа продуктових магазинів "Маркетопт" та "Оптовичок" після візиту правоохоронців капітулювали та оголосили радикальну зміну операційної моделі. Компанія офіційно відмовляється від практики видачі двох чеків на один товар та штучного дроблення бізнесу, яка допомагала роками ховати прибутки від оподаткування.

Ситуація викликала жваве обговорення у владних кабінетах. Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев іронічно прокоментував виправдання ритейлерів, які назвали роботу через підставних осіб "прогалинами в законодавстві", а не криміналом. Народний депутат зазначив, що мережа заявила про припинення злочину з ухилення від оподаткування, який вчиняли, тому що це нібито не було злочином, а кмітливим використанням законодавчих дірок.

Він додав, що на думку власників, вдавати з себе малесенький бізнес, маючи понад 400 точок продажу та купляючи документи у фізичних осіб, норми дозволяють, аби тільки мати до цього хист і схильність. Проте детективи БЕБ швидко переконали винахідників у зворотному. За словами парламентаря, тепер компанія більше не буде бити по два чека на касі й іншим цього робити не радить.

Слідство встановило, що для уникнення сплати ПДВ компанія задіяла понад 3500 підприємців, оформлених на власних працівників, студентів та пенсіонерів. Спеціальні куратори вели чорну бухгалтерію та ретельно стежили, щоб ліміти оборотів не перевищували дозволені для спрощеної системи рівні. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили величезну кількість чорнових записів, комп’ютерів та необлікованої готівки, оскільки через таку діяльність державний бюджет недоотримав мільйони гривень.

Керівництво регіонального ритейлера, що працює у семи областях України, пообіцяло повністю перейти на єдину юридичну особу та запустити внутрішній аудит із залученням незалежних експертів. Також представники компанії висловили готовність співпрацювати з правоохоронними органами та добровільно відшкодовувати до державного бюджету заподіяну шкоду.

Данило Гетманцев підкреслив, що у разі виконання обіцянок це стане вже п’ятим успішним кейсом оновленого БЕБ, проте наголосив на важливості повного повернення грошей, за чим влада буде уважно стежити.