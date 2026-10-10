Діра посеред п’ятиповерхівки після влучання КАБа. У Запоріжжі зросла кількість загиблих (фото і відео)

Один з під'їздів частково зруйнований

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Рано вранці у суботу, 10 жовтня, Росія завдала кількох ударів авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок прямого влучання зруйнована п'ятиповерхівка, є руйнування інших житлових будинків, є загиблі.

Оновлено 7:06 Відомо вже про чотирьох загиблих, — Семікін. Під завалами, ймовірно, може залишатися ще одна людина, її шукають рятувальники. Ще троє дістали легкі поранення, одну людину госпіталізували.

Як повідомив глава Запорізька ОВА Михайло Семікін, внаслідок удару по одній з багатоповерхівок частково зруйнований один із під’їздів. Обвалилися конструкції на рівні другого поверху.

У будинку виникла діра. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Пошкоджений дім. Фото: Запорізька ОВА

Рятувальники шукають людей. Фото: Запорізька ОВА

Виникла пожежа. Фото: Запорізька ОВА

Так виглядає дім після прямого влучання російського КАБа. Фото: Запорізька ОВА

Горіли автівки. Фото: Запорізька ОВА

Співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров написав, що під завалами перебуває невідома кількість постраждалих. На місці працюють екстрені служби.

"Російські авіабомби ударили по місту ранком вихідного дня. Внаслідок прямого влучання зруйнована п'ятиповерхівка, є руйнування інших житлових будинків. Вже відомо по поранених та людей, що знаходяться під завалами. Рятувальники працюють на місцях влучань", — пише Федоров.

Тривають пошуково-рятувальні роботи. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Відстань від Запоріжжя до лінії фронту становить приблизно 25–30 кілометрів (залежно від конкретної ділянки та напрямку). Росіяни регулярно б'ють по місту КАБами.

Росія активізувала удари по Запоріжжю

Країна-терорист практично щодня б'є по обласному центру. Напередодні, 9 жовтня, близько 5-ї години ранку росіяни вдарили по Запоріжжю КАБами. Усього було шість ударів, одна з авіабомб упала біля багатоповерхівок, загинув чоловік, 14 людей постраждали. Серед поранених — дитина та поліцейський.

Рано вранці у вівторок, 6 жовтня, у Запоріжжі російський дрон вдарив по одному з мостів через Дніпро. Постраждали п’ятеро людей. Серед них — працівники Червоного Хреста, які саме їхали на роботу, російська атака застала їх у дорозі.

Крім того, як повідомляв "Телеграф", в ніч на 21 вересня, Росія вдарила по Запоріжжю безпілотниками. Під удар потрапили дві багатоповерхівки, торгівельний центр та освітній заклад. Поранення отримали п'ятеро людей.