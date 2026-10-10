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Діра посеред п’ятиповерхівки після влучання КАБа. У Запоріжжі зросла кількість загиблих (фото і відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Пряме влучання у багатоповерхівку Новина оновлена 10 жовтня 2026, 07:10
Пряме влучання у багатоповерхівку. Фото Колаж "Телеграф"

Один з під'їздів частково зруйнований

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Рано вранці у суботу, 10 жовтня, Росія завдала кількох ударів авіабомбами по Запоріжжю. Внаслідок прямого влучання зруйнована п'ятиповерхівка, є руйнування інших житлових будинків, є загиблі.

Оновлено 7:06 Відомо вже про чотирьох загиблих, — Семікін. Під завалами, ймовірно, може залишатися ще одна людина, її шукають рятувальники. Ще троє дістали легкі поранення, одну людину госпіталізували.

Як повідомив глава Запорізька ОВА Михайло Семікін, внаслідок удару по одній з багатоповерхівок частково зруйнований один із під’їздів. Обвалилися конструкції на рівні другого поверху.

Росія атакувала Запоріжжя 10.10.2026, наслідки
У будинку виникла діра. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Росія атакувала Запоріжжя 10.10.2026, наслідки
Пошкоджений дім. Фото: Запорізька ОВА
Росія атакувала Запоріжжя 10.10.2026, наслідки
Рятувальники шукають людей. Фото: Запорізька ОВА
Росія атакувала Запоріжжя 10.10.2026, наслідки
Виникла пожежа. Фото: Запорізька ОВА
Росія атакувала Запоріжжя 10.10.2026, наслідки
Так виглядає дім після прямого влучання російського КАБа. Фото: Запорізька ОВА
Росія атакувала Запоріжжя 10.10.2026, наслідки
Горіли автівки. Фото: Запорізька ОВА

Співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров написав, що під завалами перебуває невідома кількість постраждалих. На місці працюють екстрені служби.

"Російські авіабомби ударили по місту ранком вихідного дня. Внаслідок прямого влучання зруйнована п'ятиповерхівка, є руйнування інших житлових будинків. Вже відомо по поранених та людей, що знаходяться під завалами. Рятувальники працюють на місцях влучань", — пише Федоров.

Росія атакувала Запоріжжя 10.10.2026, наслідки
Тривають пошуково-рятувальні роботи. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Відстань від Запоріжжя до лінії фронту становить приблизно 25–30 кілометрів (залежно від конкретної ділянки та напрямку). Росіяни регулярно б'ють по місту КАБами.

Росія активізувала удари по Запоріжжю

Країна-терорист практично щодня б'є по обласному центру. Напередодні, 9 жовтня, близько 5-ї години ранку росіяни вдарили по Запоріжжю КАБами. Усього було шість ударів, одна з авіабомб упала біля багатоповерхівок, загинув чоловік, 14 людей постраждали. Серед поранених — дитина та поліцейський.

Рано вранці у вівторок, 6 жовтня, у Запоріжжі російський дрон вдарив по одному з мостів через Дніпро. Постраждали п’ятеро людей. Серед них — працівники Червоного Хреста, які саме їхали на роботу, російська атака застала їх у дорозі.

Крім того, як повідомляв "Телеграф", в ніч на 21 вересня, Росія вдарила по Запоріжжю безпілотниками. Під удар потрапили дві багатоповерхівки, торгівельний центр та освітній заклад. Поранення отримали п'ятеро людей.

Теги:
#Жертви #Авіабомби #Атака #П'ятиповерхівка #Запоріжжя #КАБ