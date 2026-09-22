Росія може піти на штурм Запоріжжя: яка зараз ситуація на карті та як далеко від міста знаходяться окупанти

Командир пов’язує можливе просування росіян із тактикою інфільтрації

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Командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов (позивний "Перун") спрогнозував, що росіяни можуть зайти в Запоріжжя вже цієї зими. Йдеться не про армію, а про окремі піхотні групи.

"Я думаю, що в цьому році в зимовий період ми зафіксуємо підход і заход в саме Запоріжжя. Не війська, а поодиноких груп. Це можливо і дуже велика вирогідність цього. Це будуть піхотні групи, які дійдуть до Запорожжя", — сказав він у ефірі каналу "Реальний фронт". На його думку, взимку саме напрямок Степногірська та узбережжя Дніпра стане основним для наступу на Запоріжжя.

Він також зауважив, що тогоріч взимку ворог вже підходив близько до міста. "За рахунок інфільтрації, за рахунок урбанізованої зони, щільної забудови вздовж узбережжя, противник буде цим користуватися, як в минулому році. Він там дійшов дуже близько до Запоріжжя", — каже військовий, і наголошує, що якщо противних зачепиться за місто, за нього будуть боротись, проте це негативно вплине на допомогу Україні та надихне ворога.

Що відбувається в Запорізькій області

Запорізька область частково окупована і в ній тривають бої з 2022 року. Наразі Генштаб ЗСУ звітує, що атаки ворога фіксують на Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському напрямку, а на Придніпровському за минулу добу не фіксували штурмів.

Скриншот зведення Генштабу ЗСУ на ранок 22 вересня

За даними карти deepstatemap, від "сірої" зони до Запоріжжя — близько 15 кілометрів. До окупованої території — трохи більше 20 км. Місто під постійним вогнем ворога, по ньому б'ють FPV-дронами, шахедами, ракетами.

Відстань до лінії фронту від Запоріжжя/ Джерело: deepstatemap

Аби не допустити просування ворога на Оріхівському напрямку, Сили оборони знищили мости біля Пологів. Цим мостом окупанти перекидали особовий склад, техніку, боєприпаси для наступу на Оріхів.

Карта напрямків наступу росіян у Запорізькій області/ Джерело: deepstatemap

Раніше "Телеграф" розповідав про операцію "Вівальді" на Лиманському напрямку. Ворога вдалось відсунути.