Росія вдарила по мосту через Дніпро у Запоріжжі, кількість постраждалих зросла (фото)

Росія продовжує тероризувати Україну

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Рано вранці у вівторок, 6 жовтня, у Києві пролунав вибух на тлі повітряної тривоги через небезпеку ударів безпілотниками. У Запоріжжі російський дрон вдарив по одному з мостів через Дніпро.

Оновлено 7:16 Кількість постраждалих внаслідок ранкового удару по Запоріжжю зросла до п’яти людей, — ОВА. Серед них — працівники Червоного Хреста.

"Серед них – жінки 24 й 59 років та 36-річний чоловік. Ще двоє постраждалих – чоловіки 43 та 54 років – працівники Червоного Хреста. Вони саме їхали на роботу, коли російська атака застала їх у дорозі", — написав Михайло Семікін.

Київ

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок падіння уламків в Оболонському районі виникло загоряння на даху навчального закладу. На місці працюють рятувальники.

За даними Telegram-каналу "Київ INFO", уламок ворожого "шахеда" впав на ліцей на правому березі Києва. Пожежу показали на фото.

Падіння уламків спричинило пожежу. Фото: Київ INFO

Запоріжжя

Також вранці росіяни завдали удару дроном по одному з мостів через Дніпро у Запоріжжі, повідомив в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін. Через наслідки атаки рух мостом тимчасово перекритий.

На мосту є пошкодження. Фото: Запорізька ОВА

Постраждали двоє чоловіків. Їх госпіталізовано з легкими пораненнями.

Горів автомобіль. Фото: Запорізька ОВА

Атака на Київ ввечері 5 жовтня

Напередодні ввечері Росія також атакувала Київ безпілотниками. Внаслідок влучання у дворі багатоповерхівки горіли два легкові автомобілі, ще один було пошкоджено, поінформували у ДСНС. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

Горіли автівки. Фото: ДСНС

Рятувальникиоперативно ліквідували займання. Фото: ДСНС

Ворог атакує житлові квартали. Фото: ДСНС

Росія може посилити атаки на українські міста — що відомо

Ворог з настанням холодів може посилити удари по найбільших містах України. Як пише Financial Times, Володимир Зеленський та українські і європейські посадовці вважають, що серед пріоритетних цілей РФ можуть бути Київ, Харків та Одеса, а також Львів — через його значення як важливого логістичного вузла поблизу польського кордону. Йдеться не лише про окремі удари, а про можливу спробу ізолювати великі міста від решти країни.

Раніше "Телеграф" показав відео нашого фотокореспондента Яна Доброносова, як проходить дитинство у Києві під час війни. Маленькі українці вимушені тікати і ховатись від російських БПЛА.