Росія масовано вдарила дронами по Запоріжжю: горіли багатоповерхівки, ТЦ та виш (фото і відео)

Всього пошкоджено чотири об'єкти

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В ніч на понеділок, 21 вересня, Росія вдарила по Запоріжжю безпілотниками. Під удар потрапили дві багатоповерхівки, торгівельний центр та освітній заклад, є постраждалі.

Усього внаслідок обстрілу пошкоджено чотири об'єкти, повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. На місцях виникли пожежі. У ДСНС поінформували, що п’ятьох осіб надзвичайники врятували та 14 — евакуювали.

Одна з пошкоджених багатоповерхівок. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Виникло займання. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

За даними Запорізької ОВА, станом на 5:15 кількість постраждалих унаслідок нічної атаки на Запоріжжя зросла до п’яти людей.

"Четверо людей отримали травми внаслідок влучання по одній з багатоповерхівок. Ще одна людина постраждала в іншій. Травмовано троє чоловіків та дві жінки", — йдеться у повідомленні.

Ворог б'є просто по житлових домах. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Також Росія атакувала один із корпусів вищого навчального закладу Запоріжжя. Попередньо, минулося без постраждалих.

"Удари по закладах освіти, де навчається наша молодь, є черговим доказом відвертого цинізму ворога", — зазначив Федоров.

РФ атакувала корпус одного з вишів. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Виникла пожежа. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Руйнування значні. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Як повідомляв "Телеграф", міністерство оборони РФ погрожує обстрілом Києва, через атаку Сил оборони на московський регіон у ніч на 20 вересня. Також там заявили, що метою атаки був зрив "демократичного волевиявлення" громадян Росії під час виборів у Державну Думу.