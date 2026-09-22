"У Росії є ресурси": військовий про два етапи можливого наступу РФ на Запоріжжя

Ворог може перегрупувати та додатково посилити свої угруповання

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Ймовірність прориву піхотних груп у Запоріжжя цієї зими існує, проте ситуація на Запорізькому напрямку розвивається динамічно. Подібна операції вимагатиме від Росії двох етапів дій.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Костянтин Машовець. Він пояснив, що подібне завдання, це рівень оперативно-стратегічної наступальної операції. Це такий масштаб, як наступ Росії на Слов'янсько-Краматорську агломерацію і, за оцінкою Машовця, може мати два етапи.

"Вона з великою долею ймовірності буде реалізовуватись у два етапи: спочатку російські війська намагатимуться вийти на ближні підступи до Запоріжжя, а потім, власне, розпочнуться дії по захопленню міста", - пояснив військовий експерт.

Відстань до лінії фронту від Запоріжжя/ Джерело: deepstatemap

Машовець підкреслює — для виходу на ближні підступи, тобто для початку першого етапу, у Росії вистачає сил та засобів, та можна очікувати і перегрупування ворога.

"Тих сил і засобів противника, які діють на Запорізькому напрямку — а це два угрупування військ: "Днєпр" і "Восток" — їх цілком вистачає для того, аби, скажімо так, вийти на ближні підступи. Але потім вони можуть і підсилити цей напрямок", - каже він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Донецькому напрямку Сили оборони провели операцію "Вівальді", щоб зірвати ворожі плани з оточення міст Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка. Командування РФ розраховувало взяти їх у кільце з двох боків – через Святогірськ та Добропілля.