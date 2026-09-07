Росія залишила Запоріжжя без найбільшого ТРЦ. Яким він був та що стало зараз (фото і відео)

На щастя, ніхто не постраждав

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Росіяни атакували найбільший торгово-розважальний комплекс Запоріжжя — City Mall. Після удару "Епіцентру" 28 серпня, ТРЦ, який розташовано поблизу, заявив про припинення роботи до кінця вересня.

В ніч на 7 вересня ворог вдарив по City Mall безпілотниками, повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров. На щастя, минулося без постраждалих, проте будівля отримала серйозні пошкодження, її охопила пожежа.

Виникла пожежа. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Будівля отримала серйозні пошкодження. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Вогонь охопив велику площу. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

На момент атаки ТРЦ не працював вже кілька днів

1 вересня на сайті City Mall з'явилося оголошення, що ТРЦ не працюватиме у вересні. Причин не назвали. У коментарях люди висловлювали жаль через припинення роботи магазину та сподівання, що він повернеться до роботи.

Що відомо про запорізький City Mall

City Mall — найбільший ТРЦ у Запоріжжі з торгівельною площею понад 23 400 кв. м. Він належить девелоперській компанії Arricano Real Estate PLC. Вона також є власником ТРЦ "Сонячна Галерея" у Кривому Розі, який Росія атакувала 21 серпня, вбивши 16 людей.

ТРЦ City Mall у Запоріжжі. Фото: Енциклопедія новобудов

City Mall був найбільш популярним та інноваційним торгівельно-розважальним комплексом у Запоріжжі. Там можна було не лише купити товари понад 90 відомих міжнародних і українських брендів, але також там регулярно проводилися цікаві заходи, маркетингові акції, шоупрограми для дітей і дорослих.

Загалом кіпрська компанія Arricano Real Estate PLC через дочірні українські компанії володіє чотирма торговими центрами в Україні: ТРК "Проспект" і ТРЦ "РaйОN" у Києві, ТРК City Mall у Запоріжжі та ТРК "Сонячна галерея" у Кривому Розі. Крім того, їй належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об’єктів, які перебувають на стадії проєктування.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни атакували Запоріжжя й в ніч на 6 вересня. Під удар потрапила житлова багатоповерхівка, постраждало шестеро людей.