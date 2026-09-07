Росія залишила Запоріжжя без найбільшого ТРЦ. Яким він був та що стало зараз (фото і відео)
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На щастя, ніхто не постраждав
Росіяни атакували найбільший торгово-розважальний комплекс Запоріжжя — City Mall. Після удару "Епіцентру" 28 серпня, ТРЦ, який розташовано поблизу, заявив про припинення роботи до кінця вересня.
В ніч на 7 вересня ворог вдарив по City Mall безпілотниками, повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров. На щастя, минулося без постраждалих, проте будівля отримала серйозні пошкодження, її охопила пожежа.
На момент атаки ТРЦ не працював вже кілька днів
1 вересня на сайті City Mall з'явилося оголошення, що ТРЦ не працюватиме у вересні. Причин не назвали. У коментарях люди висловлювали жаль через припинення роботи магазину та сподівання, що він повернеться до роботи.
Що відомо про запорізький City Mall
City Mall — найбільший ТРЦ у Запоріжжі з торгівельною площею понад 23 400 кв. м. Він належить девелоперській компанії Arricano Real Estate PLC. Вона також є власником ТРЦ "Сонячна Галерея" у Кривому Розі, який Росія атакувала 21 серпня, вбивши 16 людей.
City Mall був найбільш популярним та інноваційним торгівельно-розважальним комплексом у Запоріжжі. Там можна було не лише купити товари понад 90 відомих міжнародних і українських брендів, але також там регулярно проводилися цікаві заходи, маркетингові акції, шоупрограми для дітей і дорослих.
Загалом кіпрська компанія Arricano Real Estate PLC через дочірні українські компанії володіє чотирма торговими центрами в Україні: ТРК "Проспект" і ТРЦ "РaйОN" у Києві, ТРК City Mall у Запоріжжі та ТРК "Сонячна галерея" у Кривому Розі. Крім того, їй належать 49,9% у ТРЦ Sky Mall (Київ) і земельні ділянки для подальшого будівництва трьох об’єктів, які перебувають на стадії проєктування.
Як повідомляв "Телеграф", росіяни атакували Запоріжжя й в ніч на 6 вересня. Під удар потрапила житлова багатоповерхівка, постраждало шестеро людей.