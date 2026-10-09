Росія скинула КАБи на житлові будинки у Запоріжжі. Є загиблий, серед постраждалих дитина (фото і відео)

Ворог продовжує тероризувати українські міста

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Близько 5-ї години ранку росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю. Авіабомба впала поблизу багатоповерхівки, загинув чоловік.

Як повідомив глава Запорізької ОВА Михайло Семікін, вранці росіяни завдали шість ударів по Запоріжжю. Відомо вже про п’ятьох поранених, серед них — дитина.

"Ворог атакував житлову забудову. Один з ударів прийшовся поблизу закладу позашкільної освіти", — йдеться у повідомленні.

Пошкоджений дім. Фото: Запорізька ОВА

Загинув чоловік. Фото: Запорізька ОВА

Пошкоджено кілька автівок. Фото: Запорізька ОВА

Співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров уточнив, що загинув 50-річний чоловік. Поранень дістали жінка та чоловік, їхні поранення нетяжкі. Ворожий удар припав поблизу кількох багатоповерхівок. Пошкоджено фасади та вікна. Також загорілися автівки.

В мережі опублікували момент удару КАБами по житловому району Запоріжжя. Після вибуху виникло задимлення.

Дим після вибуху у Запоріжжі. Фото: Telegram-канал Очі всюди

Пошкоджено будинок. Фото: operatyvnohlep

Що таке КАБ та чим він небезпечний

КАБ (керована авіаційна бомба) – це боєприпас, що має аеродинамічні поверхні та системи наведення для збільшення ймовірності влучення в ціль. Вона має високу точність попадання через модуль управління та корекції (УМПК) – це фактично накладні крила для бомби, за допомогою яких збільшується її дальність. Точність влучання забезпечується GPS-навігацією.

Через траєкторію польоту та старт із глибокого тилу ворога збивати самі КАБи в повітрі вкрай важко. Єдиним ефективним методом боротьби є знищення літаків-носіїв у повітрі або на аеродромах базування. Стандартні КАБи летять на 60–70 км, тому від них потерпають прикордонні та прифронтові населені пункти.

Росія регулярно атакує Запоріжжя

Рано вранці у вівторок, 6 жовтня, у Запоріжжі російський дрон вдарив по одному з мостів через Дніпро. Постраждали п’ятеро людей. Серед них — працівники Червоного Хреста, які саме їхали на роботу, російська атака застала їх у дорозі.

Крім того, в ніч на 21 вересня, Росія вдарила по Запоріжжю безпілотниками. Під удар потрапили дві багатоповерхівки, торгівельний центр та освітній заклад. Поранення отримали п'ятеро людей.

Також, як повідомляв "Телеграф", вночі 7 вересня росіяни атакували найбільший торгово-розважальний комплекс Запоріжжя — City Mall. На щастя, минулося без постраждалих, проте будівля отримала серйозні пошкодження, її охопила пожежа.