Дыра посреди пятиэтажки. В Запорожье из-за атаки есть погибшие, под завалами ищут людей (фото и видео)

Один из подъездов частично разрушен

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Рано утром в субботу, 10 октября, Россия нанесла несколько ударов авиабомбами по Запорожью. В результате прямого попадания разрушена пятиэтажка, есть разрушения других жилых домов, известно уже о двух погибших людях.

Как сообщил глава Запорожская ОВА Михаил Семикин, в результате удара по одной из многоэтажек частично разрушен один из подъездов. Обрушились конструкции на уровне второго этажа.

В доме возникла дыра. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Поврежден дом. Фото: Запорожская ОВА

Спасатели ищут людей. Фото: Запорожская ОВА

Возник пожар. Фото: Запорожская ОВА

Так выглядит дом после прямого попадания российского КАБа. Фото: Запорожская ОВА

Горели автомобили. Фото: Запорожская ОВА

Сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров написал, что под завалами находится неизвестное количество пострадавших. На месте работают экстренные службы.

"Российские авиабомбы ударили по городу утром выходного дня. В результате прямого попадания разрушена пятиэтажка, есть разрушения других жилых домов. Уже известно о раненых и находящихся под завалами людям. Спасатели работают на местах попаданий", — пишет Федоров.

Продолжаются поисково-спасательные работы. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Расстояние от Запорожья до линии фронта составляет примерно 25–30 километров (в зависимости от конкретного участка и направления). Россияне регулярно бьют по городу КАБами.

Россия активизировала удары по Запорожью

Страна-террорист практически каждый день бьет по областному центру. Накануне, 9 октября, около 5 часов утра россияне ударили по Запорожью КАБами. Всего было шесть ударов, одна из авиабомб упала у многоэтажек, погиб мужчина, 14 человек пострадали. Среди раненых – ребенок и полицейский.

Ранним утром во вторник, 6 октября, в Запорожье российский дрон ударил по одному из мостов через Днепр. Пострадали пять человек. Среди них — работники Красного Креста, которые ехали на работу, российская атака застала их в пути.

Кроме того, как сообщал "Телеграф", в ночь на 21 сентября, Россия ударила по Запорожью беспилотниками. Под удар попали две многоэтажки, торговый центр и учебное заведение. Ранения получили пять человек.