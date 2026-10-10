Дыра посреди пятиэтажки. В Запорожье из-за атаки есть погибшие, под завалами ищут людей (фото и видео)
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Один из подъездов частично разрушен
Рано утром в субботу, 10 октября, Россия нанесла несколько ударов авиабомбами по Запорожью. В результате прямого попадания разрушена пятиэтажка, есть разрушения других жилых домов, известно уже о двух погибших людях.
Как сообщил глава Запорожская ОВА Михаил Семикин, в результате удара по одной из многоэтажек частично разрушен один из подъездов. Обрушились конструкции на уровне второго этажа.
Сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров написал, что под завалами находится неизвестное количество пострадавших. На месте работают экстренные службы.
"Российские авиабомбы ударили по городу утром выходного дня. В результате прямого попадания разрушена пятиэтажка, есть разрушения других жилых домов. Уже известно о раненых и находящихся под завалами людям. Спасатели работают на местах попаданий", — пишет Федоров.
Расстояние от Запорожья до линии фронта составляет примерно 25–30 километров (в зависимости от конкретного участка и направления). Россияне регулярно бьют по городу КАБами.
Россия активизировала удары по Запорожью
Страна-террорист практически каждый день бьет по областному центру. Накануне, 9 октября, около 5 часов утра россияне ударили по Запорожью КАБами. Всего было шесть ударов, одна из авиабомб упала у многоэтажек, погиб мужчина, 14 человек пострадали. Среди раненых – ребенок и полицейский.
Ранним утром во вторник, 6 октября, в Запорожье российский дрон ударил по одному из мостов через Днепр. Пострадали пять человек. Среди них — работники Красного Креста, которые ехали на работу, российская атака застала их в пути.
Кроме того, как сообщал "Телеграф", в ночь на 21 сентября, Россия ударила по Запорожью беспилотниками. Под удар попали две многоэтажки, торговый центр и учебное заведение. Ранения получили пять человек.