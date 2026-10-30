Який недорогий ноутбук купити для навчання та роботи: найкращі моделі до 20 тисяч гривень

Недорогі моделі підійдуть для роботи з документами Word, таблицями Excel та презентаціями, перегляду відео, електронної пошти, браузера та онлайн-занять

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В українських інтернет-магазинах можна знайти ноутбуки для навчання та роботи вартістю до 20 тисяч гривень. В основному це моделі початкового рівня: вони впораються з документами, браузером, онлайн-заняттями та відеозв’язком, але не підійдуть для складних графічних завдань.

При виборі враховуйте процесор, обсяг оперативної пам’яті та автономність. Остання особливо важлива для студентів та тих, хто працює поза домом або під час відключень електрики. Ми вибрали п’ять моделей вартістю від 10 до 20 тисяч гривень.

Які ноутбуки можна купити до 20 тисяч гривень

1. Thomson Neo N14 – від 10499 грн

Один із найдоступніших варіантів – компактний Thomson Neo N14. У ньому встановлено двоядерний процесор Intel Celeron N4020, 8 ГБ оперативної пам’яті та SSD на 256 ГБ. Діагональ екрану – 14,1 дюйма, роздільна здатність – Full HD.

Головна перевага моделі – акумулятор ємністю 60 Вт · год. Магазин заявляє автономність до 14 годин, але час роботи залежить від навантаження. Ноутбук важить близько 1,4 кг, його зручно брати із собою на заняття чи роботу.

На ROZETKA модель коштувала 10 499 грн., а при оплаті карткою магазину – 9 974 грн. Товар було відзначено як доступний.

HP Laptop 14s підійде для навчання та роботи з документами в межах бюджету до 20 тисяч гривень

2. Thomson Neo N15 — від 11 999 грн

Тим, кому потрібен більший екран, підійде Thomson Neo N15. Він оснащений процесором Intel Celeron N4020, 8 ГБ оперативної пам’яті та SSD на 256 ГБ. Діагональ екрану – 15,6 дюйма, роздільна здатність – Full HD.

Як і молодша модель, ноутбук отримав акумулятор ємністю 60 Вт · год. Виробник обіцяє до 14 години автономної роботи. Вага пристрою – близько 1,6 кг.

Ноутбук підійде для роботи з текстами та електронними таблицями, перегляду відео та використання браузера. Двоядерний процесор, однак, не розрахований на високі навантаження та велику кількість одночасно запущених програм.

Thomson Neo N15 – доступний ноутбук для навчання, роботи з документами та браузером

Ціна моделі — 11 999 грн.

3. HP Laptop 14s — 14800 грн

Ще один компактний варіант HP Laptop 14s (14s-dq0041nl). Ноутбук працює на процесорі Intel Celeron N4020, оснащений 4 ГБ оперативної пам’яті та SSD на 128 ГБ. Діагональ екрану – 14 дюймів.

Продавець вказує у картці товару автономність до 12 години. Але через невеликий обсяг оперативної пам’яті та накопичувача цю модель краще вибрати для простих завдань: роботи з документами та електронною поштою, використання браузера та онлайн-навчання.

На ROZETKA ноутбук пропонували за 14 800 грн. замість колишніх 19 599 грн.

HP Laptop 14s – один із компактних ноутбуків до 20 тисяч гривень для навчання та роботи

4. Pixus Bit – 18999 грн

Український бренд Pixus також представлений у бюджетному сегменті. Модель Bit отримала чотириядерний процесор Intel Celeron N5095, 8 ГБ оперативної пам’яті та SSD на 256 ГБ.

У ноутбука 15,6-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю Full HD, операційна система Windows 11 Pro та клавіатура з підсвічуванням. Важить пристрій близько 1,51 кг.

Місткість акумулятора – 38 Вт·ч, заявлена автономність – до шести годин. Це менше, ніж у деяких інших моделей у добірці. Зате у ноутбука IPS-екран та повноцінна Windows.

Ціна складає 18999 грн.

Pixus Bit – один із ноутбуків до 20 тисяч гривень, доступних на ROZETKA

5. Acer Aspire Lite AL15-32P-C6XQ – 19999 грн

Тим, кому важлива якісна передача кольору, варто придивитися до Acer Aspire Lite. У моделі 15,6-дюймова IPS-матриця з роздільною здатністю Full HD, процесор Intel Celeron N4500, 8 ГБ оперативної пам’яті та SSD на 256 ГБ.

Місткість акумулятора – 45 Вт·год. В описі магазину вказано автономність до 6,5 годин. Ноутбук важить близько 1,6 кг.

Модель має істотний недолік: оперативна пам’ять розпаяна на материнській платі, тому збільшити її обсяг у майбутньому не вийде. Ноутбук також продається без попередньо встановленої операційної системи.

Ціна – 19 999 грн.

Acer Aspire Lite – один із варіантів ноутбука до 20 тисяч гривень

На що звернути увагу при виборі

Перед покупкою бюджетного ноутбука перевірте декілька характеристик:

Оперативна пам’ять Для зручної роботи з кількома завданнями краще вибирати 16 ГБ. Моделі із 4–8 ГБ підходять переважно для базових завдань.

Для зручної роботи з кількома завданнями краще вибирати 16 ГБ. Моделі із 4–8 ГБ підходять переважно для базових завдань. Накопичувач. Вибирайте SSD об’ємом від 256 ГБ, а найкраще – 512 ГБ.

Вибирайте SSD об’ємом від 256 ГБ, а найкраще – 512 ГБ. Процесор. Для документів та браузера підійдуть процесори початкового рівня. Для більш інтенсивної роботи краще шукати AMD Ryzen 3 чи Intel Core i3.

Для документів та браузера підійдуть процесори початкового рівня. Для більш інтенсивної роботи краще шукати AMD Ryzen 3 чи Intel Core i3. Екран. IPS з роздільною здатністю Full HD зручніше для тривалої роботи, ніж TN-матриця.

IPS з роздільною здатністю Full HD зручніше для тривалої роботи, ніж TN-матриця. Акумулятор. Місткість від 40 Вт · год може стати відправною точкою, але вивчіть і незалежні тести автономності.

Місткість від 40 Вт · год може стати відправною точкою, але вивчіть і незалежні тести автономності. Операційна система Деякі ноутбуки продаються без Windows. У такому випадку окремо враховуйте витрати на встановлення та ліцензію.

На які завдання вистачить ноутбука до 20 тисяч гривень

Недорогі моделі підійдуть для роботи з документами Word, таблицями Excel та презентаціями, перегляду відео, електронної пошти, браузера та онлайн-занять.

На них також можна проводити відеоконференції та виконувати нескладні навчальні завдання. Для професійного відеомонтажу, 3D-моделювання, складної графіки та сучасних ігор можливостей таких пристроїв не вистачить.

Якщо перш за все потрібна тривала автономна робота, зверніть увагу на Thomson Neo N14 та N15: у них встановлені акумулятори на 60 Вт·год, а заявлений час роботи сягає 14 годин. Але ці показники виробника не гарантують такий самий результат при активному навантаженні.

Як повідомляв "Телеграф", при виборі ноутбука для мобільної та стабільної роботи варто орієнтуватися на такі характеристики: вага до 1,4 кг, 16 ГБ оперативної пам’яті, NVMe SSD об’ємом від 512 ГБ, яскравість екрана від 400 ніт та реальна автономність понад 10 годин. Цей набір вимог допомагає оцінити відповідну модель. На час роботи впливає і платформа: в медіанному відеотесті 2026 року Snapdragon X показав близько 20 годин, Intel Lunar Lake — 14, а AMD Ryzen AI 300 — 12. Для робочого ритму знадобиться швидка підзарядка: 30 хвилин у розетки можуть відновити 40 роботи. Тому при оцінці мобільності враховуйте вагу пристрою, об’єм пам’яті, екран та те, як довго ноутбук працює без розетки.