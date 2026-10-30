Какой недорогой ноутбук купить для учебы и работы: лучшие модели до 20 тысяч гривен

Недорогие модели подойдут для работы с документами Word, таблицами Excel и презентациями, просмотра видео, электронной почты, браузера и онлайн-занятий

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В украинских интернет-магазинах можно найти ноутбуки для учебы и работы стоимостью до 20 тысяч гривен. В основном это модели начального уровня: они справятся с документами, браузером, онлайн-занятиями и видеосвязью, но не подойдут для сложных графических задач.

При выборе учитывайте процессор, объем оперативной памяти и автономность. Последняя особенно важна студентам и тем, кто работает вне дома или во время отключений электричества. Мы отобрали пять моделей стоимостью от 10 до 20 тысяч гривен, которые на момент проверки были доступны.

Какие ноутбуки можно купить до 20 тысяч гривен

1. Thomson Neo N14 – от 10 499 грн

Один из самых доступных вариантов – компактный Thomson Neo N14. В нем установлен двухъядерный процессор Intel Celeron N4020, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ. Диагональ экрана – 14,1 дюйма, разрешение – Full HD.

Главное преимущество модели – аккумулятор емкостью 60 Вт·ч. Магазин заявляет автономность до 14 часов, но реальное время работы зависит от нагрузки. Ноутбук весит около 1,4 кг, его удобно брать с собой на занятия или работу.

На ROZETKA модель стоила 10 499 грн, а при оплате картой магазина – 9 974 грн. Товар был отмечен как доступный.

HP Laptop 14s подойдет для учебы и работы с документами в пределах бюджета до 20 тысяч гривен

2. Thomson Neo N15 – от 11 999 грн

Тем, кому нужен экран побольше, подойдет Thomson Neo N15. Он оснащен процессором Intel Celeron N4020, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ. Диагональ экрана – 15,6 дюйма, разрешение – Full HD.

Как и младшая модель, ноутбук получил аккумулятор емкостью 60 Вт·ч. Производитель обещает до 14 часов автономной работы. Вес устройства – около 1,6 кг.

Ноутбук подойдет для работы с текстами и электронными таблицами, просмотра видео и использования браузера. Двухъядерный процессор, однако, не рассчитан на высокие нагрузки и большое количество одновременно запущенных программ.

Thomson Neo N15 – доступный ноутбук для учебы, работы с документами и браузером

Цена модели — 11 999 грн.

3. HP Laptop 14s – 14 800 грн

Еще один компактный вариант – HP Laptop 14s (14s-dq0041nl). Ноутбук работает на процессоре Intel Celeron N4020, оснащен 4 ГБ оперативной памяти и SSD на 128 ГБ. Диагональ экрана – 14 дюймов.

Продавец указывает в карточке товара автономность до 12 часов. Но из-за небольшого объема оперативной памяти и накопителя эту модель лучше выбрать для простых задач: работы с документами и электронной почтой, использования браузера и онлайн-обучения.

На ROZETKA ноутбук предлагали за 14 800 грн вместо прежних 19 599 грн.

HP Laptop 14s – один из компактных ноутбуков до 20 тысяч гривен для учебы и работы

4. Pixus Bit – 18 999 грн

Украинский бренд Pixus тоже представлен в бюджетном сегменте. Модель Bit получила четырехъядерный процессор Intel Celeron N5095, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ.

У ноутбука 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD, операционная система Windows 11 Pro и клавиатура с подсветкой. Весит устройство около 1,51 кг.

Емкость аккумулятора – 38 Вт·ч, заявленная автономность – до шести часов. Это меньше, чем у некоторых других моделей в подборке. Зато у ноутбука IPS-экран и полноценная Windows.

Цена составляляет 18 999 грн.

Pixus Bit – один із ноутбуків до 20 тисяч гривень, доступних на ROZETKA

5. Acer Aspire Lite AL15-32P-C6XQ – 19 999 грн

Тем, кому важна качественная цветопередача, стоит присмотреться к Acer Aspire Lite. У модели 15,6-дюймовая IPS-матрица с разрешением Full HD, процессор Intel Celeron N4500, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ.

Емкость аккумулятора – 45 Вт·ч. В описании магазина указана автономность до 6,5 часа. Ноутбук весит около 1,6 кг.

У модели есть существенный недостаток: оперативная память распаяна на материнской плате, поэтому увеличить ее объем в будущем не получится. Ноутбук также продается без предустановленной операционной системы.

Цена - 19 999 грн.

Acer Aspire Lite – один із варіантів ноутбука до 20 тисяч гривень

На что обратить внимание при выборе

Перед покупкой бюджетного ноутбука проверьте несколько характеристик:

Оперативная память. Для комфортной работы с несколькими задачами лучше выбирать 16 ГБ. Модели с 4–8 ГБ подходят преимущественно для базовых задач.

Для комфортной работы с несколькими задачами лучше выбирать 16 ГБ. Модели с 4–8 ГБ подходят преимущественно для базовых задач. Накопитель. Выбирайте SSD объемом от 256 ГБ, а лучше – 512 ГБ.

Выбирайте SSD объемом от 256 ГБ, а лучше – 512 ГБ. Процессор. Для документов и браузера подойдут процессоры начального уровня. Для более интенсивной работы лучше искать AMD Ryzen 3 или Intel Core i3.

Для документов и браузера подойдут процессоры начального уровня. Для более интенсивной работы лучше искать AMD Ryzen 3 или Intel Core i3. Экран. IPS с разрешением Full HD комфортнее для длительной работы, чем TN-матрица.

IPS с разрешением Full HD комфортнее для длительной работы, чем TN-матрица. Аккумулятор. Емкость от 40 Вт·ч может стать отправной точкой, но изучите и независимые тесты автономности.

Емкость от 40 Вт·ч может стать отправной точкой, но изучите и независимые тесты автономности. Операционная система. Некоторые ноутбуки продаются без Windows. В таком случае отдельно учитывайте расходы на установку и лицензию.

На какие задачи хватит ноутбука до 20 тысяч гривен

Недорогие модели подойдут для работы с документами Word, таблицами Excel и презентациями, просмотра видео, электронной почты, браузера и онлайн-занятий.

На них также можно проводить видеоконференции и выполнять несложные учебные задания. Для профессионального видеомонтажа, 3D-моделирования, сложной графики и современных игр возможностей таких устройств не хватит.

Если прежде всего нужна длительная автономная работа, обратите внимание на Thomson Neo N14 и N15: в них установлены аккумуляторы на 60 Вт·ч, а заявленное время работы достигает 14 часов. Но эти показатели производителя не гарантируют такой же результат при активной нагрузке.

Как сообщал "Телеграф", при выборе ноутбука для мобильной и стабильной работы стоит ориентироваться на такие характеристики: вес до 1,4 кг, 16 ГБ оперативной памяти, NVMe SSD объёмом от 512 ГБ, яркость экрана от 400 нит и реальная автономность свыше 10 часов. Этот набор требований помогает оценить подходящую модель. На время работы влияет и платформа: в медианном видеотесте 2026 года Snapdragon X показал около 20 часов, Intel Lunar Lake – 14, а AMD Ryzen AI 300 – 12. Для рабочего ритма пригодится быстрая подзарядка: 30 минут у розетки могут восстановить 40–60% заряда – этого хватит ещё на 4–6 часов работы. Поэтому при оценке мобильности учитывайте вес устройства, объём памяти, экран и то, как долго ноутбук работает без розетки.