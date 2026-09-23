Інтернет зник, але ви будете в мережі: прості способи повернути Wi-Fi на ноутбук та телефон за пару хвилин

Сучасні технології не залишать вас без Інтернету

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На тлі російських ударів по дата-центрах у Києві важливо залишатися "у мережі". Відомо, що у столиці внаслідок атак РФ виникли перебої у роботі частини інтернет-провайдерів.

Якщо кабельний інтернет "упав", його можна швидко замінити на мобільний чи резервний. "Телеграф" розповідає, як повернути мережу, якщо домашній провайдер "відключений".

Зробити зі смартфона повноцінний роутер

Найшвидший спосіб відновити інтернет для ноутбука, ПК чи смарт-ТВ – роздати його з мобільного.

Налаштування точки доступу:

На iPhone (iOS):

Перейдіть у Параметри. Власний хот-спот.

Увімкніть перемикач "Дозволити іншим підключатися".

Встановіть пароль та підключіться з іншого пристрою до створеної мережі Wi-Fi.

Якщо потрібно підключити ПК без Wi-Fi: підключіть iPhone кабелем Lightning/Type-C до комп’ютера та виберіть "Тільки USB".

На Android:

Перейдіть у Налаштування — Мобільна мережа (або Підключення) — Точка доступу Wi-Fi (Hotspot).

Увімкніть режим та введіть ім’я мережі та пароль.

Для роздачі на ПК без Wi-Fi: підключіть телефон кабелем USB до комп’ютера, зайдіть у той же розділ налаштувань та увімкніть USB-модем. Комп’ютер сприйме телефон як дротову мережну картку.

Економія трафіку та заряду (критично важливі налаштування)

При роздачі мобільного інтернету базова станція та акумулятор смартфона працюють під максимальним навантаженням, а ноутбуки можуть з’їсти 10 ГБ трафіку за лічені хвилини через фонові оновлення.

Що потрібно зробити одразу:

Включити "Лімітне підключення" на ПК:

Windows 10/11: Параметри Мережа та Інтернет Wi-Fi. Натисніть на підключену мережу Увімкніть "Лімітне підключення" (Metered connection). Це призупинить завантаження оновлень Windows та фонових програм.

macOS: Системні параметри Wi-Fi — Натисніть "Деталі" біля вашої мережі — Увімкніть "Режим економії даних" (Low Data Mode).

Захистити акумулятор телефону:

Не тримайте телефон у чохлі під час активної роздачі – він сильно нагрівається.

Покладіть телефон ближче до вікна (де найкращий прийом 4G), але подалі від прямих сонячних променів та джерел тепла.

Якщо "упала" мережа вашого мобільного оператора

Якщо зв’язок оператора зник або працює надто повільно, скористайтесь Національним роумінгом (безкоштовна послуга, доступна всім):

Зайдіть в Налаштування — Мобільний зв’язок/Мережі.

Вимкніть "Автоматичний вибір мережі".

Зачекайте 10–30 секунд, доки пристрій знайде доступні мережі, а потім виберіть інший оператор (Vodafone, Kyivstar або Lifecell) вручну.

Переконайтеся, що функція "Роумінг даних" увімкнена у налаштуваннях SIM-картки.

Резервне підключення для дому за 5 хвилин (eSIM)

Якщо у вашому смартфоні є підтримка eSIM (віртуальної SIM-картки), не обов’язково бігти до магазину за фізичною карткою іншого оператора, де є зв’язок:

Завантажте програму будь-якого іншого оператора (Kyivstar, Vodafone, Lifecell).

Купуйте цифровий тариф eSIM безпосередньо у додатку (активація займає до 5 хвилин).

Додайте новий профіль до телефону та переключайте мобільні дані на оператора, чия вежа зараз має живлення та вільний канал.

Автономний варіант: 4G-роутер + павербанк

Якщо домашній інтернет необхідний всій сім’ї або кільком пристроям одночасно, роздавати з одного смартфона неефективно.

4G-роутер із SIM-картою: портативний кишеньковий Wi-Fi роутер (або стаціонарний 4G-роутер із SIM-картою), живлення якого можна подати від звичайного павербанка через кабель USB-DC. Він тримає більш стабільну мережу, ніж телефон, і не розряджає ваш основний смартфон.

Антенна для посилення: Якщо сигнал 4G слабкий через пошкодження ближніх веж, до роутера можна підключити зовнішню кімнатну або завіконну 4G-антену (MIMO).

Чек-лист: що підготувати заздалегідь

USB-кабель для підключення смартфона до комп’ютера в режимі модема.

Додаткова SIM-картка або налаштування eSIM іншого оператора з позитивним балансом.

Завантажено офлайн-картки (Google Maps, Maps.me) у разі повного зникнення інтернету.

FM-радіо/додаток радіо — якщо зв’язок повністю зникне, оперативна інформація транслюватиметься на FM-частотах (для прослуховування на смартфоні потрібні дротові навушники, які виконують роль антени).

Ситуація з Інтернетом 23 вересня

Провайдер "Павутина" повідомив про масштабну аварію після російського обстрілу, внаслідок якого було пошкоджено дата-центри. У зв’язку з цим, частина користувачів може залишитися без зв’язку. Проте фахівці роблять все можливе, щоби виправити ситуацію.

Пост "Павутини" в Telegram

Пост "Павутини" в Telegram

В UTELS розповіли про пошкодження дата-центру у Києві, де розміщено основне обладнання провайдера. Воно знеструмлено, через що можливі перебої у роботі мережі та відсутність послуг у частини абонентів.

Пост UTELS в Telegram

Раніше народний депутат України Олександр Федієнко у коментарі "Телеграфу" висловився про удари РФ по великих операторах зв’язку. За його словами, з Інтернетом в Україні все буде гаразд.