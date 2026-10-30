Розенштейн не визнав результатів виборів у ФІДЕ та подав скарги до комісії з етики

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Кандидат у президенти ФІДЕ, німецький підприємець і засновник WR Chess Вадим Розенштейн поступився Тимуру Турлову в другому турі. Він відкинув звинувачення у зв’язках із Росією та заявив, що нове керівництво федерації зберегло вплив команди Аркадія Дворковича.

Про тиск під час виборчої кампанії, звинувачення в торгівлі з РФ і ситуацію у шаховій федерації Розенштейн розповів у коментарі РБК-Україна.

Одна з найбрудніших кампаній в історії ФІДЕ

Вибори президента ФІДЕ відбулися 26 вересня в Самарканді. У другому турі Тимур Турлов переміг Вадима Розенштейна з рахунком 110:85. Розенштейн назвав кампанію однією з найбрудніших в історії Міжнародної шахової федерації.

"Протягом усього періоду виборів мене шантажували та погрожували запровадженням українських санкцій, вимагаючи зняти свою кандидатуру. Я не політик. Я бізнесмен і людина, беззастережно віддана шахам. У всьому цьому процесі мене цікавить лише одне – популяризація шахів!" – сказав він.

Кампанія проти Розенштейна в ЗМІ

За словами Розенштейна, влітку й восени низка українських ЗМІ опублікувала серію матеріалів про нього, написаних одним автором. Перед виходом статей у підприємця не питали його позиції щодо наведених у них звинувачень.

Згодом ті самі твердження й аналогічні цифри з’явилися в платних публікаціях англомовних видань, додає Розенштейн. Він повністю відкидає звинувачення в обході санкцій і постачанні продукції військового призначення.

"У жодній із публікацій не названо жодної конкретної угоди, товару чи позиції санкційного списку. Сайт, сертифікати на кабелі, компанія в Киргизстані – усе це стосується компаній, у яких я не є ані учасником, ані посадовою особою і з якими ніяк не пов’язаний. Це примітивна маніпуляція та підміна фактів", – стверджує він.

"Агент впливу Росії" – брехня без фактів?

Ярлик "агента впливу Росії" Розенштейн називає брехнею, за якою немає жодного факту.

"Я ніколи не отримував і не виконував доручень російської влади. Мою кандидатуру підтримав Німецький шаховий союз. Я публічно заявляв, що рішення Спортивного арбітражного суду щодо ФШР мають виконуватися негайно", – сказав він.

ФШР не голосувала на цих виборах, оскільки її членство у ФІДЕ призупинено.

Про компанію "ВР Рус" та бізнес із Росією

Розенштейн заперечує зв’язок із російською компанією "ВР Рус" і каже, що сам розповів про це Deutsche Welle.

За його словами, він не бере участі в управлінні цією юридичною особою. Зараз нею опікується зовнішній керуючий, а сам Розенштейн не отримує від компанії дивідендів. Офіційно вийти зі складу її учасників поки що неможливо без дозволу урядової комісії РФ.

"У WR Group діє заборона на ведення бізнесу з Росією. Компанії групи не укладають контрактів із російськими контрагентами, а раніше підписані договори були виконані у повній відповідності до законодавства ЄС. Сьогодні WR Group працює на понад 70 ринках по всьому світу, проте з усієї цієї географії автори публікацій навмисно й маніпулятивно вибирають лише Росію – єдиний фрагмент, що дає змогу створити потрібну їм картину", – додав підприємець.

Угоду про ввезення італійського взуття Розенштейн називає самостійною комерційною операцією російської компанії, до якої німецькі структури WR Group не мають жодного стосунку.

Історія про нібито поставки для "НОВАТЕКа" – теж "абсолютна вигадка", каже він. За словами Розенштейна, він "ніколи безпосередньо з цією компанією не працював".

"Усі замовлення компанії групи надходили від європейських партнерів, яким ми надавали логістичні послуги; раніше я вже публікував докази цього. І найголовніше – усе це стосується подій 2019–2021 років, а подається так, ніби відбувається саме зараз. Тоді ці поставки відповідали чинному законодавству, а в 2021 році їх було припинено. З власниками цих компаній я особисто не знайомий", – додав він.

Розенштейн вважає, що атаки на нього замовили, а за гроші їх виконав "один відомий медійник". За його словами, цей медійник нібито також узявся за гроші домагатися зняття санкцій із Турлова.

"Я народився в Україні, у Житомирській області, в єврейській родині, я громадянин Німеччини. І з незрозумілих для мене причин саме в Україні мене обливають брудом, тоді як деяким Турлову, який народився в Москві й продовжує там активно вести бізнес, навпаки, віддають пошану, незважаючи на те, що Україна сама ввела проти нього санкції", – сказав Розенштейн.

Вибори у ФІДЕ та Подоляк у команді Турлова

Розенштейн окремо згадав про Михайла Подоляка, який увійшов до команди Турлова. У вересні Подоляк прийняв пропозицію нового президента ФІДЕ. Федерація шахів України назвала цей крок рейдерством.

"Сьогодні, після виборів, ми чітко бачимо: Турлов повністю зберіг команду та вплив Дворковича", – заявив Розенштейн.

Спочатку Турлов збирався балотуватися на посаду заступника Дворковича. Свою кандидатуру він висунув лише після того, як санкції ЄС унеможливили їхній тандем. Заступником Турлова став Вішванатан Ананд, колишній заступник Дворковича.

"Скажу більше! Ганьба, що сьогодні ФІДЕ очолюють Турлов і Подоляк, які абсолютно не вміють грати в шахи. Я готовий у будь-який момент сісти з кожним із них за дошку й показати, хто вони насправді", – сказав засновник WR Chess.

Розенштейн вважає, що питання керівництва ФІДЕ ще не вирішене.

"Я не визнаю результатів виборів, оскільки вважаю, що Турлов і Пейн порушили пункт 9.7 виборчих правил ФІДЕ, який чітко забороняє кандидатам дії, співпрацю або змову з наміром обдурити чи маніпулювати результатом голосування. Турлов і Малкольм Пейн мали окрему домовленість, яку обговорювали ще до виборів і підтвердили після першого туру голосування. За словами Розенштейна, ця домовленість могла порушувати виборчі правила ФІДЕ. – Ред. Я звернувся зі скаргами до комісії з етики", – прокоментував він.

Він також переконаний, що "незалежно від результату розгляду скарг, щодо Турлова незабаром будуть введені американські та європейські санкції".

"Тому я переконаний, що нові вибори голови ФІДЕ відбудуться найближчим часом", – підсумував Розенштейн.

Позиція Європейського шахового союзу

23 жовтня правління Європейського шахового союзу (ЄШС) засідало в чорногорському місті Будва. Одним із ключових питань стало незаконне присвоєння Михайлу Подоляку ідентифікаційного коду під прапором України. Рада ФІДЕ ухвалила це рішення, попри позицію Федерації шахів України.

У ЄШС назвали такі дії керівництва ФІДЕ грубим порушенням статуту та першим випадком присвоєння коду під прапором країни без участі національної федерації.

Правління Європейського шахового союзу одностайно підтримало ФШУ. Організації планують подати спільний протест проти рішення Генеральної асамблеї ФІДЕ та домагатися його скасування.

Федерація шахів України раніше заявляла, що не уповноважувала Подоляка представляти її у ФІДЕ.