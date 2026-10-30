Розенштейн не признал результаты выборов в ФИДЕ и подал жалобы в комиссию по этике

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Кандидат в президенты ФИДЕ, немецкий предприниматель и основатель WR Chess Вадим Розенштейн уступил Тимуру Турлову во втором туре. Он отверг обвинения в связях с Россией и заявил, что новое руководство федерации сохранило влияние команды Аркадия Дворковича.

О давлении во время избирательной кампании, обвинениях в торговле с РФ и ситуации в шахматной федерации Розенштейн рассказал в комментарии РБК-Украина.

Одна из самых грязных кампаний в истории ФИДЕ

Выборы президента ФИДЕ состоялись 26 сентября в Самарканде. Во втором туре Тимур Турлов победил Вадима Розенштейна со счетом 110:85. Розенштейн назвал кампанию одной из самых грязных в истории Международной шахматной федерации.

"На протяжении всего периода выборов меня шантажировали и угрожали введением украинских санкций, требуя снять свою кандидатуру. Я не политик. Я бизнесмен и человек, безоговорочно преданный шахматам. Во всем этом процессе меня интересует только одно – популяризация шахмат!" – сказал он.

Кампания против Розенштейна в СМИ

По словам Розенштейна, летом и осенью ряд украинских СМИ опубликовал серию материалов о нем, написанных одним автором. Перед публикацией статей предпринимателя не спрашивали о его позиции относительно приведенных в них обвинений.

Позже те же утверждения и аналогичные цифры появились в платных публикациях англоязычных изданий, добавляет Розенштейн. Он полностью отвергает обвинения в обходе санкций и поставках продукции военного назначения.

"Ни в одной из публикаций не названы ни одна конкретная сделка, товар или позиция санкционного списка. Сайт, сертификаты на кабели, компания в Кыргызстане – все это касается компаний, в которых я не являюсь ни участником, ни должностным лицом и с которыми никак не связан. Это примитивная манипуляция и подмена фактов", – утверждает он.

"Агент влияния России" – ложь без фактов?

Ярлык "агента влияния России" Розенштейн называет ложью, за которой не стоит ни одного факта.

"Я никогда не получал и не выполнял поручений российских властей. Мою кандидатуру поддержал Немецкий шахматный союз. Я публично заявлял, что решения Спортивного арбитражного суда в отношении ФШР должны исполняться немедленно", – сказал он.

ФШР не голосовала на этих выборах, поскольку ее членство в ФИДЕ приостановлено.

О компании "ВР Рус" и бизнесе с Россией

Розенштейн отрицает связь с российской компанией "ВР Рус" и говорит, что сам рассказал об этом Deutsche Welle.

По его словам, он не участвует в управлении этим юридическим лицом. Сейчас им занимается внешний управляющий, а сам Розенштейн не получает от компании дивидендов. Официально выйти из числа ее участников пока невозможно без разрешения правительственной комиссии РФ.

"В WR Group действует запрет на ведение бизнеса с Россией. Компании группы не заключают контрактов с российскими контрагентами, а ранее подписанные договоры были исполнены в полном соответствии с законодательством ЕС. Сегодня WR Group работает более чем на 70 рынках по всему миру, однако из всей этой географии авторы публикаций намеренно и манипулятивно выбирают только Россию – единственный фрагмент, позволяющий создать нужную им картину", – добавил предприниматель.

Сделку по ввозу итальянской обуви Розенштейн называет самостоятельной коммерческой операцией российской компании, к которой немецкие структуры WR Group не имеют никакого отношения.

История о якобы поставках для "НОВАТЭКа" – тоже "абсолютная выдумка", говорит он. По словам Розенштейна, он "никогда непосредственно с этой компанией не работал".

"Все заказы компании группы поступали от европейских партнеров, которым мы предоставляли логистические услуги; ранее я уже публиковал доказательства этого. И самое главное – все это относится к событиям 2019–2021 годов, а преподносится так, будто происходит именно сейчас. Тогда эти поставки соответствовали действующему законодательству, а в 2021 году их прекратили. С владельцами этих компаний я лично не знаком", – добавил он.

Розенштейн считает, что атаки на него заказали, а за деньги их осуществил "один известный медийщик". По его словам, этот медийщик якобы также за деньги взялся добиваться снятия санкций с Турлова.

"Я родился в Украине, в Житомирской области, в еврейской семье, я гражданин Германии. И по непонятным мне причинам именно в Украине меня обливают грязью, тогда как некоторым, например Турлову, который родился в Москве и продолжает активно вести там бизнес, наоборот, оказывают почести, несмотря на то, что Украина сама ввела против него санкции", – сказал Розенштейн.

Выборы в ФИДЕ и Подоляк в команде Турлова

Розенштейн отдельно упомянул Михаила Подоляка, который вошел в команду Турлова. В сентябре Подоляк принял предложение нового президента ФИДЕ. Федерация шахмат Украины назвала этот шаг рейдерством.

"Сегодня, после выборов, мы четко видим: Турлов полностью сохранил команду и влияние Дворковича", – заявил Розенштейн.

Сначала Турлов собирался баллотироваться на должность заместителя Дворковича. Свою кандидатуру он выдвинул только после того, как санкции ЕС сделали их тандем невозможным. Заместителем Турлова стал Вишванатан Ананд, бывший заместитель Дворковича.

"Скажу больше! Позор, что сегодня ФИДЕ возглавляют Турлов и Подоляк, которые совершенно не умеют играть в шахматы. Я готов в любой момент сесть с каждым из них за доску и показать, кто они на самом деле", – сказал основатель WR Chess.

Розенштейн считает, что вопрос о руководстве ФИДЕ еще не решен.

"Я не признаю результатов выборов, поскольку считаю, что Турлов и Пейн нарушили пункт 9.7 избирательных правил ФИДЕ, который четко запрещает кандидатам действия, сотрудничество или сговор с намерением обмануть или манипулировать результатом голосования. У Турлова и Малкольма Пейна была отдельная договоренность, которую обсуждали еще до выборов и подтвердили после первого тура голосования. По словам Розенштейна, эта договоренность могла нарушать избирательные правила ФИДЕ. – Ред. Я подал жалобы в комиссию по этике", – прокомментировал он.

Он также убежден, что "независимо от результата рассмотрения жалоб в отношении Турлова вскоре будут введены американские и европейские санкции".

"Поэтому я убежден, что новые выборы президента ФИДЕ состоятся в ближайшее время", – подытожил Розенштейн.

Позиция Европейского шахматного союза

23 октября правление Европейского шахматного союза (ЕШС) заседало в черногорском городе Будва. Одним из ключевых вопросов стало незаконное присвоение Михаилу Подоляку идентификационного кода под флагом Украины. Совет ФИДЕ принял это решение, несмотря на позицию Федерации шахмат Украины.

В ЕШС назвали такие действия руководства ФИДЕ грубым нарушением устава и первым случаем присвоения кода под флагом страны без участия национальной федерации.

Правление Европейского шахматного союза единогласно поддержало ФШУ. Организации планируют подать совместный протест против решения Генеральной ассамблеи ФИДЕ и добиваться его отмены.

Федерация шахмат Украины ранее заявляла, что не уполномочивала Подоляка представлять ее в ФИДЕ.