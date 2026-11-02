Мільйони на вітер і "мертві душі": що не так із теплопостачанням в Одесі

Які порушення виявили на комунальному підприємстві та хто ним керував

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Фінансовий аудит комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси" виявив понад 209 млн грн недоотриманих доходів, переплат та інших фінансових втрат. Перевірка охопила період із січня 2023-го до червня 2025 року — час роботи як попередньої директорки Ганни Позднякової, так і Валерія Іванова, який спочатку відповідав за фінанси, а згодом очолив підприємство.

Журналісти "Телеграфу" з'ясували, що державні органи не проводили перевірок кадрової ситуації на підприємстві, а Одеський обласний ТЦК та СП відмовився розкривати кількість заброньованих працівників.

На чому підприємство втрачало мільйони

Найбільша сума – 73,2 млн грн недоотриманих доходів від реалізації тепла. Втрати пов’язані із закладеною в тариф різницею між ціною продажу та ціною придбання енергії в АТ "Одеська ТЕЦ". Ще 54,7 млн грн підприємство втратило як можливу економію електроенергії: на мережеві насоси не встановили частотні перетворювачі.

Через відсутність лічильників стоків на котельнях КП "ТМО" розрахунково переплатило за водовідведення 33,7 млн грн. Слабка позиція в судах і прострочення оплати перед ТОВ "Лайф Енерджі Груп" призвели до 29,4 млн грн штрафів та пені.

Ще 17,6 млн грн становили борги, для стягнення яких керівництво не проводило претензійної роботи та пропустило строки позовної давності. У 2023–2024 роках підприємство також безпідставно переплатило 1,24 млн грн постачальнику електроенергії: націнку, вже включену до ціни, оплачували повторно.

Втрати на земельному податку сягнули 102,3 тис. грн. У договорах оренди майна посадовці не передбачали обов’язку орендарів відшкодовувати цей платіж.

Результати фінансового аудиту КП "ТМО" з 1 січня 2023 року по 30 червня 2025 року

Розслідування кадрових схем і відповіді контролерів

Слідчі Нацполіції встановили, що розкрадання пального та працевлаштування "паперових" працівників відбувалися у 2024–2026 роках. Цей період збігається з роботою Валерія Іванова: з листопада 2022 року він керував фінансами КП "ТМО", а з вересня 2024-го до січня 2026 року очолював підприємство, змінивши Ганну Позднякову.

Валерій Іванов

Південне міжрегіональне управління Держслужби з питань праці на запит "Телеграфу" визнало, що протягом 2024–2026 років не проводило жодних перевірок КП "ТМО". Інспектори також не отримували відомостей про внутрішній наказ підприємства № 281-К щодо дистанційної роботи.

Відповідь Південного міжрегіонального управління Держслужби з питань праці

Одеський обласний ТЦК та СП двічі відмовив у наданні інформації про кількість заброньованих комунальників. Полковник Олександр Збрищак пояснив відмову тим, що ці відомості мають обмежений доступ і розкривають мобілізаційний потенціал регіону.

Відповідь Одеського обласного ТЦК та СП

Вимоги ДАСУ та звільнення Іванова

За результатами аудиту 23 грудня 2025 року ДАСУ надала керівництву КП "ТМО" 14 обов’язкових вимог. 5 січня 2026 року аудитори завершили ревізію Департаменту міського господарства Одеської міськради.

Наступного дня, 6 січня, виконувач обов’язків міського голови Одеси Ігор Коваль підписав розпорядження про звільнення Валерія Іванова з посади директора КП за власним бажанням. Датою звільнення визначили 15 січня.

Загальний обсяг виявлених аудиторами фінансових втрат і неефективних рішень – 209,94 млн грн – зіставний із майже двома третинами дефіциту в 320 млн грн, яким нинішнє керівництво пояснює загрозу зриву опалювального сезону. Цей дефіцит становить різницю між прогнозованими 750 млн грн витрат і 430 млн грн доходів.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому "Енергоатом" знову працює з фірмою скандального підрядника.