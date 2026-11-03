Украинцам приходит "третья платежка" за газ: за что приходится платить и когда ждать проверку

Техобслуживание домовых сетей оплачивается отдельно, а выявленные нарушения могут привести к отключению квартир

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Жители многоквартирных домов в Украине отдельно оплачивают обязательное техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей. Этот счет называют "третьей платежкой". Проверки проводятся с 2024 года, постепенно охватывая многоэтажки. Газовики осматривают сети и заходят в квартиры. Если найдут нарушения, газоснабжение может быть прекращено.

Подробно читайте в статье "Телеграф": Газ за взятку: как работники "Нафтогаза" могут зарабатывать на проверках, штрафах и подключениях

Графики технического обслуживания домов публикуют на сайтах "Газсетей". В 2026 году в Киевской области планируют проверить 3019 многоэтажек.

За что выставляют отдельный счет

"Третья платежка" – это отдельный счет за обслуживание внутридомовых сетей. Он поступает отдельно от счетов за газ и его доставку. Работы выполняет ООО "Газораспределительные сети Украины" — "Газсети", входящее в группу "Нафтогаз".

Во время технического обслуживания работники осматривают трубы, соединения, краны, вентиляцию и дымоходы. Проверяют общие сети, оборудование в квартирах и условия его использования.

Как часто приходят газовики и где найти результаты

Техническое обслуживание проводят раз в три – пять лет, в зависимости от возраста дома. В многоэтажках в возрасте до 25 лет проверки должны происходить каждые пять лет. Графики составляют отдельно для каждого дома.

По результатам обследований публикуют акты. Среди распространенных рекомендаций – покрасить газовую трубу на улице. На это жильцам дают несколько месяцев. Нарушения, обнаруженные внутри квартиры, в публичные акты не вносят.

Стоимость услуги не фиксирована, она рассчитывается в зависимости от состояния труб дома и количества жителей. Сумма может варьироваться от 100 до 1000 грн.

Из-за каких нарушений отключают газ

Газоснабжение могут прекратить из-за неисправной вентиляции, самовольного подключения оборудования или перепланировки квартиры. Чтобы восстановить подачу газа, владелец должен устранить нарушения. Иногда для этого приходится переделывать ремонт.

Что может произойти при проверке счетчика

Если работники заметят поврежденные пломбы или признаки вмешательства в работу счетчика, они должны составить акт о нарушении. После рассмотрения дела потребителю могут доначислить стоимость неучтенного газа – объемов, которые он теоретически мог использовать, пока прибор не работал должным образом.

Угроза больших доначислений фигурирует и в уголовных производствах по возможному требованию денег. По версии следствия, 6 октября 2026 года двое работников "Газсетей" во время проверки счетчика в Киевской области пригрозили владелице дома доначислением 500 тыс. грн и отключением газа. За 3 тыс. долларов они якобы предложили не составлять акт и не прекращать поставки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о тарифах на свет и газ с 1 ноября. У кого из украинцев вырастет платежка.