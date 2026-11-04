Читає, тренується та будує плани: в яких умовах сидить вбивця Фаріон Зінченко

Свою вину у суді хлопець не визнав

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Вбивця української мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко, засуджений до довічного ув'язнення, утримується у камері, де живуть шестеро ув'язнених. Він займається спортом, читає та має плани продовжити навчання.

Як зараз живе В'ячеслав Зінченко, засуджений за вбивство Фаріон

Про це розповіла правозахисниця Яна Баранова, яка відвідала Зінченка у СІЗО, виданню "Українські новини". За її словами, Зінченко наймолодший у камері, найстаршому мешканцю там 37 років.

"Наскільки я зрозуміла, у камері є дисципліна. Ніхто не курить, усі займаються спортом. Він (Зінченко, — ред.) читає, тренується, думає про те, щоб продовжити навчання. Але це стане можливим уже після того, як вирок набуде законної сили й він перейде до іншої установи. Там буде більше можливостей для навчання", — розповіла правозахисниця.

Яна Баранова із Вʼячеславом Зінченком. Фото: Яна Баранова

Що чекає на Зінченка попереду

Зараз на Зінченка чекають апеляція, касаційний розгляд і тривала боротьба за перегляд вироку. Як відомо, 1 жовтня Шевченківський районний суд Львова засудив Зінченка до довічного ув'язнення. Крім того, суддя зобов'язав його виплатити компенсацію моральної шкоди у розмірі 5 мільйонів гривень доньці Ірини Фаріон, Софії.

Звідки у нього недешевий одяг у СІЗО

На фото з СІЗО В'ячеслав Зінченко добре вдягнений: на ньому фірмові кросівки, спортивний костюм Nike. За словами Яни Баранової, зараз ув'язнені можуть отримувати речі з "волі" від рідних та друзів.

"Ніхто не видає всім однакову форму. Якщо в людини є родина, яка може передавати одяг та необхідні речі, вона ними користується. Він походить зі звичайної родини, навчався у звичайній школі. Це не людина, яка опинилася без підтримки чи соціального середовища", — зазначила правозахисниця.

Як ставляться до Зінченка співкамерники

За словами Баранової, Зінченко розповів їй, що на початку його перебування у СІЗО, він мав проблеми через ставлення інших ув'язнених. Проте зараз, за його словами, ситуація нормалізувалася.

"Він сказав, що такі моменти були на початку, протягом перших двох місяців після прибуття до СІЗО. Але це вже давня історія. Зараз, за його словами, усе спокійно. Наскільки це можливо в умовах в'язниці, усе відбувається цивілізовано", — каже правозахисниця.

Нагадаємо, українську мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон було вбито 19 липня 2024 року біля власного будинку у Львові. Її поховали на Личаківському кладовищі.

Як розповідав "Телеграф", після оголошення вироку Зінченку донька вбитої Ірини Фаріон, Софія Особа, отримує погрози. Припускають, що їй погрожують прихильники В’ячеслава Зінченка.