Читает, тренируется и строит планы: в каких условиях сидит убийца Фарион Зинченко

Свою вину в суде парень не признал

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Убийца украинской языковедки Ирины Фарион Вячеслав Зинченко, приговоренный к пожизненному заключению, содержится в камере, где живут шестеро заключенных. Он занимается спортом, читает и имеет планы продолжить обучение.

Как сейчас живет Вячеслав Зинченко, осужденній за убийство Фарион

Об этом рассказала правозащитница Яна Баранова, которая посетила Зинченко в СИЗО, "Украинским новостям". По ее словам, Зинченко самый молодой в камере, самому старшему жителю там 37 лет.

"Насколько я поняла, в камере есть дисциплина. Никто не курит, все занимаются спортом. Он (Зинченко, — ред.) читает, тренируется, думает о том, чтобы продолжить обучение. Но это станет возможным уже после того, как приговор вступит в законную силу и он перейдет в другое учреждение. Там будет больше возможностей для обучения", – рассказала правозащитница.

Яна Баранова с Вячеславом Зинченко. Фото: Яна Баранова

Что ждет Зинченко впереди

Сейчас Зинченко ждут апелляция, кассационное разбирательство и длительная борьба за пересмотр приговора. Как известно, 1 октября Шевченковский районный суд Львова приговорил Зинченко к пожизненному заключению. Кроме того, судья обязал его выплатить компенсацию морального ущерба в размере 5 миллионов гривен дочери Ирины Фарион, Софии.

Откуда у него недешевая одежда в СИЗО

На фото из СИЗО Вячеслав Зинченко хорошо одет: на нем фирменные кроссовки, спортивный костюм Nike. По словам Яны Барановой, сейчас заключенные могут получать вещи с "воли" от родных и друзей.

"Никто не выдает всем одинаковую форму. Если у человека есть семья, которая может передавать одежду и необходимые вещи, он ими пользуется. Он происходит из обычной семьи, учился в обычной школе. Это не человек, который оказался без поддержки или социальной среды", — отметила правозащитница.

Как относятся к Зинченко сокамерники

По словам Барановой, Зинченко рассказал ей, что в начале его пребывания в СИЗО у него были проблемы из-за отношения других заключенных. Однако сейчас, по его словам, ситуация нормализовалась.

"Он сказал, что такие моменты были в начале, в первые два месяца после прибытия в СИЗО. Но это уже давняя история. Сейчас, по его словам, все спокойно. Насколько это возможно в условиях тюрьмы, все происходит цивилизованно", — говорит правозащитница.

Напомним, украинское языковед и общественный деятель Ирина Фарион была убита 19 июля 2024 года возле собственного дома во Львове. Ее похоронили на Лычаковском кладбище.

Как рассказывал "Телеграф", после оглашения приговора Зинченко дочь убитой Ирины Фарион, София Особа, получает угрозы. Предполагают, что ей угрожают поклонники Вячеслава Зинченко.