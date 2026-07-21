"Ламаємо очі": чому меморіал пам’яті Фаріон сподобався не всім (фото)
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Городяни сперечаються про те, наскільки зручним виявилося художнє рішення
У Львові на місці вбивства мовознавця Ірини Фаріон відкрили меморіальний простір пам’яті та стелу з її цитатами. Однак частина мешканців міста розкритикувала композицію через труднощі з читанням цитат, які розміщені на пам’ятнику.
У соціальній мережі Threads була опублікована гілка, в якій обговорюють недоліки меморіалу. У центрі встановлена мідна стела з прорізаними словами "мова", "воля", "нація", "сила". Крізь ці вирізи видно камінь із двадцятьма висловлюваннями Ірини Фаріон, але, як кажуть жителі міста, їх складно прочитати і окремі цитати доводиться буквально "виловлювати очима".
"Крізь них видно камінь із двадцятьма висловами Ірини Фаріон." Так от, крізь ці вирізи у формі букв дуже складно прочитати деякі цитати Ірини Фаріон. Також це не тільки моя особиста думка. Під час того, як я сиділа біля меморіалу, я чула скарги від жителів цього району щодо цього", — пише автор поста.
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У коментарях під постом також висловлюють невдоволення зовнішнім виглядом меморіального простору. Деяким сама композиція видається невдалою і не відбиває особистість Ірини Фаріон.
- "Виглядає, як електрощиток"
- "Невдала композиція"
- "Це жахіття якесь"
Меморіальний простір на честь Ірини Фаріон
У неділю, 19 липня, на вулиці Томаша Масарика у Львові, де Ірина Фаріон отримала смертельне поранення, відкрили сквер та меморіальний простір на її честь.
На відкритті були присутні міський голова Андрій Садовий, дочка Ірини Фаріон Софія Особа, а також друзі та колеги мовознавця.
"Сьогодні, у другу річницю вбивства мами, ми відкриваємо пам’ятну стелу — стелу, яка буде жити і говорити словами й цитатами Ірини Фаріон. (…) Кожен, хто підходитиме до цієї стели, розумітиме, що її ідеї — вічні. "Говорити українською означає панувати" — саме ця цитата також є тут. Мова — це зброя, мова — це кордон. Але найгірше, що може бути зараз, — це те, що ми досі не посадили Зінченка. Боротьба триває", — цитує Софію Особу "Суспільне".
Як повідомили у пресслужбі Львівської міської ради, авторами проекту стала команда архітекторів Guess Line Architects: Андрій Лесюк, Михайло Когут, Катерина Іващук, Ярослав Іваськів, Матвій Кузьмук, Ірина Чабаник, Ганна Фітель та Єгор Перепелюк. До складу команди увійшли і колишні студенти професора, які створювали простір з особливою повагою та відповідальністю.
За задумом авторів, це не традиційна пам’ятка. Меморіальну стелу створили як простір для взаємодії, осмислення та пізнання фігури Ірини Фаріон. Одна з цитат, яка прихована в меоріалі – "Мова – це скеля, на якій стоїть велика українська споруда".
Навколо простору пам’яті висадили платани, сливи, клени та черемху, а також багаторічні декоративні рослини та чагарники.
Вже другий рік тривають суди над підозрюваним у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеславом Зінченком. Мовець був убитий внаслідок замаху, який стався 19 липня 2024 року у Львові. Фаріона після стрілянини було госпіталізовано у критичному стані, її екстрено прооперували. Проте того ж вечора лікарі констатували смерть через отримане поранення.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на могилі Ірини Фаріон все ще немає пам’ятника. Яке місце виглядає зараз.