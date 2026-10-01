Зачитувався Гітлером і готувався воювати на фронті: що відомо про вбивцю Ірини Фаріон

Випливли цікаві подробиці про засудженого

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Вбивця української екснардепки, мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко, якого суд засудив до довічного ув’язнення, захоплювався футболом і збирався вступити до лав ЗСУ. Батько засудженого захищає Україну на передовій.

"Телеграф" зібрав усе, що відомо про В’ячеслава. За словами його батька, Зінченко-молодший не був українофобом і мав намір приєднатися до війська.

Грав у футбол і збирався вступити до ЗСУ

В’ячеслав Зінченко, якого 1 жовтня суд визнав винним у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, народився 3 квітня 2006 року. Він навчався у дніпровській гімназії №62, грав за молодіжну команду МДЮСШ U-19 у Дніпрі. Серед іншого він брав участь у турнірі на підтримку Сил оборони України.

Футбольний клуб "Дніпро". Фото: Відкриті джерела

Стадіон "Монтажник". Фото: Відкриті джерела

Журналісти українського проєкту "Схеми" після затримання В’ячеслава у 2024 році зв’язалися із батьком Зінченка. Він повідомив, що воює у лавах ЗСУ на фронті. Чоловік розповів, що його син не був українофобом та вчився керувати БПЛА, щоб приєднатися до ЗСУ після досягнення 18 років.

"Мотивів для вбивства Фаріон не було, він не мав жодних українофобських поглядів, він патріот. Навпаки: він закінчив курси управління БПЛА, щоб приєднатися до української армії, займався футболом", – сказав військовослужбовець.

Вбивця був пов’язаний з ультраправими

Також примітно те, що розслідувачі "Телебачення Торонто" та "Схем" виявили його Telegram-акаунт та встановили, що він стежив за численними українськими та російськими ультраправими каналами.

У коментарях він публікував расистські та антисемітські висловлювання, співзвучні ідеям "маніфесту автономного расиста", а також виявляв інтерес до російського угруповання NS/WP.

На запитання в одному з чатів, яка книга справила на нього величезне враження, юнак відповів, що то була "Моя боротьба". Так називається книга Адольфа Гітлера.

Крім того, відомо, що у 16 років він приєднався до "Правого сектору" і став керівником дніпровського осередку його молодіжного крила — "Правої молоді". Мати Зінченко розповіла, що син розклеював листівки, виступав на зборах та проходив підготовку в організації.

В’ячеслав Зінченко. Фото: Ольга Денисяка

Суд над В’ячеславом Зінченком

У четвер, 1 жовтня, Шевченківський районний суд Львова, де і сталося вбивство Ірини Фаріон, засудив В’ячеслава Зінченка до довічного ув’язнення. Крім того, суддя зобов’язав його виплатити компенсацію моральної шкоди у розмірі 5 мільйонів гривень доньці Ірини Фаріон, Софії Особі.

Зінченка визнано винним в умисному вбивстві особи, пов’язаному з виконанням ним громадянського обов’язку, за мотивами національної нетерпимості, а також у незаконному володінні вогнепальною зброєю. Вину у суді він не визнав.

Ще до початку засідання біля будівлі Шевченківського районного суду почали збиратися прихильники Ірини Фаріон, які скандували: "Довічне — вбивці", "Зінченко — зрадник України" та "Ірина Фаріон — герой України".

Нагадаємо, у липні 2024 року повідомлялося, що підготовка до вбивства екснардепки Ірини Фаріон тривала більше ніж місяць, а сам замах міг бути замовленим.