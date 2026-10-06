"Такі люди довго не живуть": після вироку вбивці Фаріон її донька почала отримувати погрози

Ймовірно, жінку лякають прихильники Зінченка

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Донька загиблої української екснардепки, мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, вбивцю якої нещодавно засудили до довічного увʼязнення, філологиня Софія Особа отримує погрози.

Відповідне відео зʼявилося у соцмережах. Припускають, що жінці погрожують прихильники засудженого вбивці її матері В’ячеслава Зінченко.

"Вона боїться, що вона закінчить так, як закінчила її матір. А воно так десь і буде, я вам скажу. Тому що такі люди, як вона, за такі дії, які вона творить, довго не живуть. Личинка баби Фари про те, що ось, правда настала, а типу Зінченко не міг сказати останнє слово. Ну, ми лишимо його для неї, тому що вона скоро буде говорити своє останнє слово", – йдеться у ролику.

У місцевому паблику пишуть: "Дуже дивна ситуація у яку мали б втрутитись правоохоронці та перевірити їхню діяльність. Бо погрожувати жінці за те, що вбили її матір та у якої загинув чоловік на війні — це низько та дико".

Хто така Софія Особа

Софія Особа — єдина донька мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. За освітою українська філологиня, працює у Львівській міськраді та займається вшануванням пам’яті матері.

Виховує двох дітей — 9-річну Єву та 7-річного Дмитра. Її чоловік, військовослужбовець бригади НГУ "Рубіж" Василь Особа, загинув 6 жовтня 2024 року на Сіверському напрямку.

Софія Особа з матір'ю та дітьми

Вбивство Ірини Фаріон

Ірину Фаріон убили 19 липня 2024 року біля її будинку у Львові. Нападник вистрілив їй у голову, за кілька годин вона померла в лікарні. 25 липня у Дніпрі правоохоронці затримали В’ячеслава Зінченка. На той час йому було 18 років.

1 жовтня 2026 року Шевченківський районний суд Львова визнав його винним та засудив до довічного позбавлення волі. Суд також постановив стягнути з нього 5 мільйонів гривень моральної компенсації на користь Софії Особи. Зінченко вини не визнав. Варто зазначити, що на сьогодні вирок ще не набрав законної сили та може бути оскаржений.

Як ми писали раніше, В’ячеслав Зінченко захоплювався футболом і, за словами його батька, збирався вступити до лав ЗСУ. Водночас він стежив за численними українськими та російськими ультраправими каналами.