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Кислота та викрадення: на Бігуса та Лачена готували напад, деталі від НАБУ

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Учасники злочинної організації планували напад
Учасники злочинної організації планували напад. Фото Колаж "Телеграфу"

Антикорупційні органи оприлюднили записи розмов

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Учасники злочинної організації, діяльність якої викрили НАБУ та САП, планували напасти на журналіста Дениса Бігуса. Фізичною розправою також загрожували блогеру Лачену та авторам Telegram-проекту ProKyiv.

Про це стало відомо із матеріалів розслідування, оприлюднених антикорупційними органами 4 листопада.

Судячи з опублікованих записів розмов, учасники угруповання обговорювали напад на Бігуса після виходу розслідування Bihus.Info про мережу магазинів U-420. Зокрема, вони говорили про те, щоб облити журналіста кислотою.

Фігуранти також обговорювали, як викрасти Бігуса за кордоном. Для цього могли використати запрошення на виставку у Домінікані чи Мексиці.

Білий текст з розшифрування розмови на чорному тлі і червоний звук хвилі
У матеріалах розслідування опубліковано записи розмов про погрози Денису Бігусу
Білий текст на чорному тлі і червоний звук хвилі
В опублікованих записах розслідування лунають погрози на адресу журналістів
Білий текст на чорному тлі, червона звукова доріжка і жовтий елемент в нижньому правому кутку
В опублікованих записах учасники угруповання обговорювали загрози фізичною розправою
Білий текст із погрозами на чорному тлі
У матеріалах розслідування оприлюднили погрози нападу на Дениса Бігуса

У перехоплених розмовах звучали й погрози блогеру Лачену (Ігорю Лаченкову) та авторам Telegram-проекту ProKyiv. Учасники організації допускали фізичну розправу з них.

Крім того, фігуранти обговорювали напад на ветерана та захисника Маріуполя, який побував у російському полоні. Його зловмисники планували "забити його молотками".

Білий текст з цитатою на чорному тлі і червоний звукової доріжки
В опублікованих переговорах учасники угруповання обговорювали напад на Дениса Бігуса

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що СБУ вперше прокоментувала обшуки НАБУ у зв’язку з "кришуванням" кол-центрів.

Теги:
#Загрози #НАБУ #Денис Бігус #Ігор Лаченков