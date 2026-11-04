Високопосадовці СБУ могли "кришувати" шахрайські колцентри: що ще заявили в НАБУ

Бюро заявило про погрози детективам під час обшуку

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НАБУ і САП викрили злочинну організацію, яка, за версією слідства, отримувала гроші за прикриття шахрайських колцентрів. Викриття відбулось у межах операції "Карфаген". Слідство вважає, що до злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Національної поліції, Офісу Генерального прокурора та представники кримінального світу.

Про це повідомляє НАБУ. За їхніми даними, учасники організації налагодили надання неправомірної вигоди топпосадовцям з правоохоронних органів не тільки за безперешкодну діяльність колцентрів-шахраїв, а й інших незаконних бізнесів.

Тим часом зранку 4 листопада НАБУ заявило про перешкоджання обшуку з боку високопосадовця СБУ — він не допускав детектива до місця. За даними бюро, він погрожував детективам застосуванням зброї. Слідчі дії проводились на підставі ухвали слідчого судді ВАКС. "Крім того, на місце проведення обшуку прибули спецпризначенці СБУ", — йдеться в повідомленні. В НАБУ наголосили на неприпустимості таких дій.

За даними "Української правди", обшуки НАБУ відбуваються у начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ полковника Антона Кравчука, а слідчі дії проводять на тлі спроби обшуків у першого заступника начальника департаменту захисту національної державності СБУ Сергія Дуки.

Раніше "Телеграф" розповідав про масштабне антикорупційне розслідування, що триває з вересня — операцію "Карфаген". Серед підозрюваних — колишній заступник начальника департаменту Офісу Генпрокурора Сергій Кропива, якого слідство вважає організатором схеми, колишній керівник Департаменту інформаційних технологій Офісу Генпрокурора Іван Тимошенко, який відповідав за комунікацію з кол-центрами та безпеку тощо.