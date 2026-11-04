Суд вирішує долю "медика" зі скандалу на Борщагівці: вона помітно нервує (репортаж Яна Доброносова)

У залі суду дівчина відповіла на деякі запитання присутніх

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У Петропавлівській Борщагівці обирають запобіжний захід не меру, а блогерці Валентині Молодій. Вона спровокувала масштабні заворушення та сутички біля тимчасового пункту дислокації військовослужбовців Нацгвардії. Судове засідання щодо обрання їй запобіжного заходу відбувається зараз, 4 листопада 2026 року.

На місці присутній кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він показав фотографії та відео із зали суду.

За його словами, Валентина помітно нервує.

У ході своїх заяв Молода зазначила, що має свою клініку і вона нібито є лікарем. Вона стверджує, що має соціальні сертифікати, які дозволяють їй працювати в медичній сфері, проте надати в залі суду вона їх не може.

У суді вирішують, який запобіжний захід обрати Валентині Молодій

У суді вирішують, який запобіжний захід обрати Валентині Молодій після заворушень у Петропавлівській Борщагівці

Суд обирає запобіжний захід Валентині Молодій після заворушень у Петропавлівській Борщагівці

Хто така Валентина Молода

Валентина Володимирівна Молода – директор ТОВ "Клініка "МОЛОДА – Я". Компанію зареєстрували в Києві 21 липня 2023 року, свідчать дані Опендатабота . Її діяльність – естетична, пластична та реконструктивна хірургія. У той же час, сторінка клініки не ведеться з 2 вересня.

Молода також очолює іншу компанію зі схожою назвою – ТОВ "Клініка" Молода. Я", заснований 24 квітня 2026 року. За даними "Опендатабота" , їй належать 75% компанії, ще 25% — Олегу Молодому.

Клініки пластичної хірургії – частина професійної діяльності Валентини Молодої

Молода разом із Олегом Молодим очолює правління ГО "Всеукраїнський альянс соціально-патріотичних проектів та національного розвитку "Пліч-о-пліч".

У Петропавлівській Борщагівці Молода з’явилася у медичній формі та представилася медиком приватної швидкої. За словами начальника управління превентивної діяльності поліції Київщини Бориса Бреуса, саме вона викликала поліцію та поширювала твердження про незаконне позбавлення людей свободи та потреби у терміновій медичній допомозі. Жінка заявляла, що у будинку понад 37 днів перебуває чоловік після операції, а загалом там є четверо поранених.

Власник "Мед-престижу" Михайло Фурман розповів журналістам, що клініка припинила роботу у 2023 році, хоча юридично компанію не закрили. Вона мала п’ять автомобілів швидкої: один передали миколаївським військовим, чотири продали. Машину, що прибула біля будинку, продали останньої — в 2024 році.

"Умови продажу були такі, що вони знімуть усі наші "мед-престижівські" логотипи. Вони не мають права їздити з моєю торговою маркою. І представлятися власницею вона теж не має права", — заявив Михайло Фурман.

Як розвивався конфлікт у Петропавлівській Борщагівці

Скандал розгорівся 2 листопада 2026 року після повідомлень у соцмережах та місцевих Telegram-каналах про нібито незаконне утримання близько 40 осіб у підвалі приватного будинку у Петропавлівській Борщагівці Київської області. Стверджувалося, що озброєні чоловіки не випускають людей і не пускають до них медиків, а деякі з них отримали важкі травми. У публікаціях також повідомляли про можливу смерть одного з чоловіків.

Після розповсюдження цих повідомлень до будинку почали з’їжджатися місцеві жителі та інші громадяни. Поліція приїхала туди на виклик працівників приватної швидкої допомоги: вони заявили, що їм заважають потрапити до людини. На місці правоохоронці з’ясували, що у будівлі перебували військовослужбовці одного із підрозділів Національної гвардії України. У поліції заявили, що інформація про заручників та загиблого не відповідає дійсності.

Пізніше командувач Нацгвардії Олександр Півненко пояснив, що будинок служив тимчасовим пунктом перебування військових. Там були мобілізовані, яких оформляли та перевіряли перед відправкою до навчального центру, а також військовослужбовці, затримані після самовільного залишення частини (СЗЧ). За словами Півненка, четверо військових потребували медичної допомоги – їх доставили до медичного центру Нацгвардії. Ще 18 людей залишалися у будівлі. Командувач запевнив, що з ними все гаразд і вони могли дзвонити родичам. Обмеження на користування телефонами пояснили міркуваннями безпеки: так хотіли не розкривати розташування об’єкта.

До місця пригоди прибув натовп. Почалися зіткнення: учасники намагалися потрапити на територію, пошкодили цегляну стіну будівлі та кидали яйця до поліцейських. Також повідомлялося про пошкодження службових автомобілів. За даними публікацій, під час протистояння лунали постріли. Журналісти УНІАН заявили, що напали на їхнього кореспондента: за їхніми словами, чоловіка вдарили ногою в живіт на очах правоохоронців.

Особливу увагу привернула жінка у червоному, яка представлялася медиком приватної швидкої допомоги. На відео, що поширилося, вона емоційно вимагала пропустити її до людей у будинку і ставала на коліна перед поліцейськими. Згодом журналісти "Слідство.Інфо" з’ясували, що жінка не пов’язана з клінікою "Мед-престиж", від імені якої, за її словами, вона діяла. Клініка припинила роботу ще 2023 року, а автомобіль швидкої допомоги, на якому приїхала жінка, продали 2024-го. Її звуть Валентина Молода, вона керує клінікою пластичної та естетичної хірургії "Молода".

На місце приїхав голова Офісу президента Кирило Буданов. Він поговорив із присутніми, заявив, що заручників у будинку немає, і закликав людей поступово розходитись. Буданов також поспілкувався із 14-річним підлітком, який опинився на території об’єкту. На відео видно, як хлопець забирається на паркан та падає з нього. Один із учасників акції стверджував, що підлітка скинули та побили поліцейські. Буданов пообіцяв з’ясувати, що сталося. Після його від’їзду напруга біля будинку знову посилилася.

Командування Нацгвардії повідомило, що родичам військовослужбовців дозволили поговорити з ними, а до будинку запросили медиків та представників громадськості. Військовий омбудсмен Ольга Решетилова заявила, що всі військові у безпеці та отримують необхідну медичну допомогу. Командувач Нацгвардії Олександр Півненко пообіцяв особисто контролювати службове розслідування та покарати винних, якщо порушення підтвердяться. Він також зазначив, що через загрозу російського ракетного удару місце тимчасового розміщення військових доведеться змінити.

Після того, що сталося, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – про перевищення військовою посадовою владою або службовими повноваженнями. За попередньою інформацією відомства, розслідування стосується подій біля приватного будинку, який використали для тимчасового розміщення військовослужбовців Нацгвардії, які повернулися після СЗЧ. Слідчі виїхали на місце та працювали разом із прокуратурою, поліцією та Офісом військового омбудсмена за сприяння Нацгвардії.

Правоохоронцям належить з’ясувати, чи порушили щось військові, що відбувалося всередині будівлі і хто спровокував зіткнення біля нього. Паралельно поліція проводить службове розслідування: перевіряє умови перебування військовослужбовців та дії правоохоронців.

Як повідомляв "Телеграф", увечері 2 листопада біля приватного будинку у Петропавлівській Борщагівці під Києвом спалахнули заворушення. Перед цим поширилися повідомлення про те, що у підвалі нібито утримують близько 40 заручників про повідомлення про заручників. У Telegram-каналах і соцмережах також стверджували, що там катують мобілізованих та військовослужбовців, які самовільно залишили частину. Однак, згідно з джерелом, найбільша хвиля фейків поширювалася не через Telegram-канали, тому повідомлення в них не пояснюють масштабу поширення чуток.