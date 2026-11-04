Кислота и похищение: на Бигуса и Лачена готовили нападение, детали от НАБУ

Антикоррупционные органы обнародовали записи разговоров

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Участники преступной организации, деятельность которой разоблачили НАБУ и САП, планировали напасть на журналиста Дениса Бигуса. Физической расправой также угрожали блогеру Лачену и авторам Telegram-проекта ProKyiv.

Об этом стало известно из материалов расследования, обнародованных антикоррупционными органами 4 ноября.

Судя по опубликованным записям разговоров, участники группировки обсуждали нападение на Бигуса после выхода расследования Bihus.Info о сети магазинов U-420. В частности, они говорили о том, чтобы облить журналиста кислотой.

Фигуранты также обсуждали, как похитить Бигуса за границей. Для этого могли использовать приглашение на выставку в Доминикане или Мексике.

В материалах расследования опубликованы записи разговоров об угрозах Денису Бигусу

В опубликованных записях расследования звучат угрозы в адрес журналистов

В опубликованных записях участники группировки обсуждали угрозы физической расправой

В материалах расследования обнародовали угрозы нападения на Дениса Бигуса

В перехваченных разговорах звучали и угрозы блогеру Лачену (Игорю Лаченкову) и авторам Telegram-проекта ProKyiv. Участники организации допускали физическую расправу над ними.

Кроме того, фигуранты обсуждали нападение на ветерана и защитника Мариуполя, который побывал в российском плену. Его злоумышленники планировали "забить его молотками".

В опубликованных переговорах участники группировки обсуждали нападение на Дениса Бигуса

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СБУ впервые прокомментировала обыски НАБУ в связи с "крышеванием" колл-центров.