Кислота и похищение: на Бигуса и Лачена готовили нападение, детали от НАБУ
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Антикоррупционные органы обнародовали записи разговоров
Участники преступной организации, деятельность которой разоблачили НАБУ и САП, планировали напасть на журналиста Дениса Бигуса. Физической расправой также угрожали блогеру Лачену и авторам Telegram-проекта ProKyiv.
Об этом стало известно из материалов расследования, обнародованных антикоррупционными органами 4 ноября.
Судя по опубликованным записям разговоров, участники группировки обсуждали нападение на Бигуса после выхода расследования Bihus.Info о сети магазинов U-420. В частности, они говорили о том, чтобы облить журналиста кислотой.
Фигуранты также обсуждали, как похитить Бигуса за границей. Для этого могли использовать приглашение на выставку в Доминикане или Мексике.
В перехваченных разговорах звучали и угрозы блогеру Лачену (Игорю Лаченкову) и авторам Telegram-проекта ProKyiv. Участники организации допускали физическую расправу над ними.
Кроме того, фигуранты обсуждали нападение на ветерана и защитника Мариуполя, который побывал в российском плену. Его злоумышленники планировали "забить его молотками".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СБУ впервые прокомментировала обыски НАБУ в связи с "крышеванием" колл-центров.