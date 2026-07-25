Вода вище 9 поверху — під питанням: що буде під час тривалого блекауту в Києві

Навіть генератори на об'єктах водоканалу не гарантують наявність води на верхніх поверхах

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Жителі верхніх поверхів київських багатоповерхівок під час тривалих блекаутів можуть залишитися без води навіть після встановлення потужних дизель-генераторів на ключових об'єктах водопостачання. Подачу води вище дев'ятого поверху гарантувати в повному обсязі не можна.

В офіційній відповіді ПрАТ "АК "Київводоканал" на запит "Телеграфу" пояснили, що підвищення тиску для верхніх поверхів забезпечують підвищувальні насосні станції, які перебувають на балансі інших підприємств. Зокрема за них відповідають КП "Київтеплоенерго", об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), житлово-будівельні кооперативи тощо.

Якщо в будинку чи на локальній підвищувальній станції відсутнє світло та немає генератора або акумуляторів, вода просто не дійде до верхніх поверхів через низький напір. Навіть за умови, що сам "Київводоканал" подаватиме її в мережу під стандартним тиском.

Чи буде вода на верхніх поверхах у випадку блекауту

Чи буде вода на верхніх поверхах у випадку блекауту

Водночас компанія відмовилася надати інформацію щодо наявного дефіциту потужностей генерації, зарезервованого обсягу пального та надати копію внутрішнього Технічного регламенту роботи під час повного блекауту. У "Київводоканалі" пояснили, що ця інформація є службовою та належить до категорії з обмеженим доступом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що захист критичних об’єктів енергоструктури в Києві поки що не завершено. Зараз готовність частини споруд становить менше половини, а окремі роботи знаходяться лише на початковому етапі.