У чотирьох районах Києва знизився тиск води: де набрати питну воду (карта)

Після удару РФ почалися перебої з водопостачанням

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У неділю, 1 листопада, у Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах Києва знизився тиск води. Один з об’єктів критичної інфраструктури знеструмлений після російської атаки на столицю.

Поки водопостачання нестабільне, питну воду можна набрати в міських бюветах. Про це повідомила КМДА з посиланням на "Київводоканал". У деяких будинках водопостачання може тимчасово припинитися.

Коли відновиться водопостачання

Тиск у водопровідній мережі почне стабілізуватися, коли на знеструмлений об’єкт повернуть електроживлення. Фахівці "Київводоканалу" відновлюють стабільне водопостачання.

"Для повного відновлення водопостачання знадобиться додатковий час", – повідомили в КМДА.

Де знайти найближчий бювет

Адреси міських бюветних комплексів можна переглянути на електронній карті КП "Київводфонд". Там можна знайти найближчий пункт, де набрати питну воду.

Найближчий бювет із питною водою можна знайти на карті КП "Київводфонд"

О 14:29 за київським часом КМДА повідомила, що водопостачання правобережної частини столиці відновлено. Тиск у водопровідних мережах правобережної частини Києва стабілізувався та відповідає нормативним показникам.

У столиці діють екстрені відключення електроенергії

1 листопада через російські обстріли енергосистеми, що тривають, у Києві запровадили екстрені відключення електроенергії. За даними ДТЕК, під черговою атакою опинилася київська ТЕЦ.

"У Києві через постійні обстріли енергосистеми застосовано екстрені відключення. Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання, коли це дозволяє ситуація з безпекою", – повідомили в ДТЕК.

Як повідомляв "Телеграф", після російських атак на енергосистему Києва 31 жовтня Троєщина поринула в темряву. Біля магазинів і кафе залишалися "острівці", освітлені автономними джерелами.