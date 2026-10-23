Київ може залишитись без води взимку? Кличко пояснив, що не так

Градоначальник озвучив цифри щодо резервного харчування та розповів, на що місто розраховує в найближчі тижні

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Мер Києва Віталій Кличко під час виступу у Верховній Раді повідомив, що місто закупило 103 генератори для "Київводоканалу", проте для стабільної роботи системи водопостачання у разі відключення електроенергії необхідне додаткове обладнання. Влада розраховує отримати його в рамках плану стійкості.

За словами Кличка, російські атаки на енергетичну інфраструктуру Києва посилились. Якщо минулого року було зафіксовано 19 попадань дронів і ракет, то у 2026 році, який ще не завершився, їхня кількість уже перевищила 50. Ці цифри мер навів, відповідаючи на запитання журналістів ВВС про підготовку столиці до зими.

При цьому зазначені показники стосуються системи централізованого теплопостачання.

Для водоканалу замовили потужні дизельні електростанції

Відповідаючи на питання про захист об’єктів водопостачання та каналізації від можливих російських ударів, Кличко повідомив, що місто вже придбало 103 генератори різної потужності для "Київводоканалу".

Крім того, Київ замовив потужні генератори, які фактично являють собою дизельні електростанції. За словами мера, обладнання замовили навіть за відсутності необхідних коштів.

"Обсяг водопостачання є досить великим, простим генератором це неможливо зробити", — пояснив Кличко.

Водночас він наголосив, що генератори не можуть повністю вирішити проблему енергопостачання. Таке обладнання потребує регулярного обслуговування та не здатне працювати безперервно без перерв.

На генератори можуть йти сотні тонн палива на добу

Кличко також звернув увагу на значні витрати, пов’язані з використанням резервного обладнання.

За його словами, минулого року Київ витрачав понад 300 тонн палива за добу виключно на роботу генераторів. При збільшенні кількості обладнання цей показник може зрости майже втричі.

Мер зазначив, що використання генераторів створює серйозне навантаження як на міський бюджет, так і систему технічного обслуговування.

Віталій Кличко

Чи встигнуть підготувати водопостачання до зими

За словами Кличка, генератори вже використовуються для забезпечення роботи системи водовідведення. Він запевнив, що перевірив стан відповідних станцій, і вони працюють нормально.

Однак для безперебійного водопостачання у разі відключення електрики необхідно значно більше обладнання.

"Що стосується водопостачання, то потрібна велика кількість генераторів, і ще додатково ми їх повинні в рамках плану стійкості отримати", — заявив мер.

На питання, чи встигне місто отримати необхідне обладнання до настання зими, Кличко відповів, що влада робить все можливе для виконання цього завдання.

Таким чином, Київ уже підготував частину резервних потужностей для роботи водоканалу, проте забезпечення стабільного водопостачання при тривалих відключеннях електроенергії залишається завданням, яке має вирішити місто до зими.

Як повідомляв "Телеграф", усі три десятки каналізаційних насосних станцій Києва забезпечені резервним харчуванням. При відключенні електрики автоматично запускаються генератори, котрим передбачені запаси дизельного палива у разі перебоїв. Директор "Інституту міста" Олександр Сергієнко вважає, що тому повна зупинка каналізаційної системи є малоймовірною, хоча на окремих станціях можливі перебої. Йдеться про водовідведення: стійкість комунальної інфраструктури залежить від наявності генераторів та готовності резервного обладнання.