В Киеве нашли решение проблемы с водой на верхних этажах во время блекаутов

Больше всего от перебоев страдают жильцы многоэтажек, где подача ресурса зависит от работы насосного оборудования

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Во время отключений света жители нижних этажей киевских многоэтажек могут пользоваться водой, а жильцы верхних порой остаются без нее почти на сутки. На проблему обратили внимание в новой петиции на сайте Киевсовета. Ее автор предлагает установить генераторы на центральных тепловых пунктах (бойлерных) и пересчитать плату за воду.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на электронное обращение к столичным властям.

Сбор подписей начался 2 ноября 2026 года. На момент подготовки материала петицию поддержали 212 человек. Чтобы городской голова Виталий Кличко и депутаты Киевсовета обязательно рассмотрели обращение, нужно собрать 6 тысяч голосов. До конца голосования остается 57 дней.

Почему жители верхних этажей остаются без воды

Автор петиции Александр Туник пишет о перебоях с водоснабжением в киевских многоэтажках во время отключений электричества. По его словам, тысячи 16-этажных домов не имеют собственных подкачивающих насосов и зависят от оборудования примерно 2,5 тысячи центральных тепловых пунктов (ЦТП), которые обслуживает КП "Киевтеплоэнерго".

Когда отключается электричество, насосы останавливаются. Холодная вода, которая поступает под базовым давлением "Киевводоканала", доходит только до нижних этажей. Жители верхних квартир могут оставаться без воды до суток.

Инициатор петиции считает, что публичные отчеты городских властей об обеспечении объектов генераторами не решают проблему ЦТП. По его словам, "Киевтеплоэнерго" получает от ДТЭК отказы подключить эти объекты к линиям, которые не отключают во время графиков.

В обращении автор приводит личный пример: накануне он провел без воды 20 часов из-за отключения электричества. По его мнению, сложившаяся ситуация нарушает права потребителей: жители разных этажей имеют неодинаковый доступ к водоснабжению.

Что предлагают изменить

В петиции перечислены три требования к Киевсовету и Киевской городской государственной администрации.

1. Обеспечить центральные тепловые пункты резервным питанием. Автор предлагает установить генераторы или подключить насосы к линиям, которые не отключают. В первую очередь это касается районов с большим количеством высотных домов – в частности, Троещины, Позняков и Харьковского массива.

2. Пересчитать плату за воду за 2022–2026 годы. Инициатор требует пересмотреть начисления за доставку воды жителям домов выше девятого этажа. Основание – перебои с водоснабжением во время блэкаутов, когда верхние этажи фактически не получали услугу.

3. Модернизировать оборудование. Автор предлагает выделить из городского бюджета средства на замену изношенных насосов и электрооборудования в бойлерных, чтобы сократить число аварий.

Ознакомиться с петицией №14591 и поддержать ее можно на официальном портале электронных петиций Киевсовета.

Предложения в петициях отражают позицию их авторов. Даже если обращение наберет необходимые 6 тысяч подписей, его требования будут носить рекомендательный характер для городских властей.

Петиция на сайте Киевского горсовета

Как сообщал "Телеграф", "Киевводоканал" объяснил, что давление, необходимое для подачи воды на верхние этажи киевских многоэтажек, создают насосные станции на балансе других предприятий. Подробнее – в материале о повышении давления. Если электричество отключается, а в доме или на локальной насосной станции нет резервного питания, напора может не хватить, чтобы вода дошла до квартир выше девятого этажа. Поэтому генераторы на объектах водоканала сами по себе не гарантируют подачу воды на верхние этажи.