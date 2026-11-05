З одного салону краси: "медика" з Борщагівки несподівано порівняли з Тимошенко (фото)
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Несподівана паралель викликала жваву реакцію у соцмережах
Користувачі соцмереж помітили схожість Валентини Молодої, відомої як "медик" із Борщагівки, з колишнім прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко. Обговорювати жінку стали після того, як у мережі опублікували колаж із фотографіями обох.
Авторка публікації в Threads поставила поруч два знімки і запитала передплатників, чи бачать вони подібність. На одному – Юлія Тимошенко зі світлим волоссям, на іншому – Молода у яскравій рожево-чорній куртці. Обидві тримають у руках аркуші паперу.
Публікація викликала суперечки. Одні погодились із автором, інші запропонували свої варіанти.
У коментарях написали: "Я так і знав, що це Юля у новому образі намагається скинути владу". Ще одна користувач заявила, що Молода нібито проходила процедури в тій же клініці, що й Тимошенко.
В обговоренні згадали й Оксану Марченко. Користувачі порівняли "медика" з Борщагівки із колишньою українською телеведучою, дружиною Віктора Медведчука, якого називають зрадником.
Хто така Валентина Молода
Валентині Молодій 49 років. Вона живе у Києві та відома як "медик" із скандалу в Петропавлівській Борщагівці. Молода володіє клінікою пластичної та естетичної хірургії "МОЛОДА-Я" та заявляла, що працює там головним лікарем. У 2025 році її також представляли як лікаря вищої категорії, дерматовенеролога та хірурга.
Широку популярність Молода здобула після подій 2 листопада 2026 року у Петропавлівській Борщагівці. Вона приїхала на машині швидкої допомоги до місця дислокації військовослужбовців у формі медика та заявляла про незаконне утримання людей. Пізніше жінці повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, поширенні інформації про розташування військових та організацію масових заворушень.
4 листопада суд відправив її під варту на 60 діб без права на внесення застави. Молода заявила, що має намір оскаржити рішення.
Хто така Юлія Тимошенко
Юлія Тимошенко – український політик та лідер партії "Батьківщина". Вона двічі обіймала посаду прем’єр-міністра України: у 2005 році та у 2007–2010 роках. Тимошенко також була народним депутатом кількох скликань Верховної Ради.
Хто така Оксана Марченко
Оксана Марченко – колишня українська телеведуча та журналістка. Вона здобула широку популярність завдяки шоу "Україна має талант" та "Х-Фактор", які вела на телеканалі СТБ. Марченко також відома як дружина Віктора Медведчука.
Як повідомляв "Телеграф", увагу до Валентини Молодої привернули події 2 листопада біля будинку з військовими у Петропавлівській Борщагівці. Вона заявляла про незаконне утримання людей та необхідність термінової медичної допомоги під час подій у Борщагівці. Молода прийшла туди у медичній формі та представилася медиком приватної швидкої допомоги. Після цього її почали обговорювати як "медика" із Борщагівки. На своїй сторінці в соцмережі вона називала себе журналісткою-розслідувачкою і публікувала відео про мир та власний пікет на Майдані.