З одного салону краси: "медика" з Борщагівки несподівано порівняли з Тимошенко (фото)

Несподівана паралель викликала жваву реакцію у соцмережах

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Користувачі соцмереж помітили схожість Валентини Молодої, відомої як "медик" із Борщагівки, з колишнім прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко. Обговорювати жінку стали після того, як у мережі опублікували колаж із фотографіями обох.

Авторка публікації в Threads поставила поруч два знімки і запитала передплатників, чи бачать вони подібність. На одному – Юлія Тимошенко зі світлим волоссям, на іншому – Молода у яскравій рожево-чорній куртці. Обидві тримають у руках аркуші паперу.

Публікація викликала суперечки. Одні погодились із автором, інші запропонували свої варіанти.

У соцмережах обговорюють схожість жінки з Борщагівки з Юлією Тимошенко

У коментарях написали: "Я так і знав, що це Юля у новому образі намагається скинути владу". Ще одна користувач заявила, що Молода нібито проходила процедури в тій же клініці, що й Тимошенко.

В обговоренні згадали й Оксану Марченко. Користувачі порівняли "медика" з Борщагівки із колишньою українською телеведучою, дружиною Віктора Медведчука, якого називають зрадником.

Користувачі порівняли жінку в рожево-чорній куртці з Юлією Тимошенко та Оксаною Марченко

Хто така Валентина Молода

Валентині Молодій 49 років. Вона живе у Києві та відома як "медик" із скандалу в Петропавлівській Борщагівці. Молода володіє клінікою пластичної та естетичної хірургії "МОЛОДА-Я" та заявляла, що працює там головним лікарем. У 2025 році її також представляли як лікаря вищої категорії, дерматовенеролога та хірурга.

Широку популярність Молода здобула після подій 2 листопада 2026 року у Петропавлівській Борщагівці. Вона приїхала на машині швидкої допомоги до місця дислокації військовослужбовців у формі медика та заявляла про незаконне утримання людей. Пізніше жінці повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, поширенні інформації про розташування військових та організацію масових заворушень.

4 листопада суд відправив її під варту на 60 діб без права на внесення застави. Молода заявила, що має намір оскаржити рішення.

Хто така Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко – український політик та лідер партії "Батьківщина". Вона двічі обіймала посаду прем’єр-міністра України: у 2005 році та у 2007–2010 роках. Тимошенко також була народним депутатом кількох скликань Верховної Ради.

Образ Юлії Тимошенко став одним із орієнтирів для порівняння з Валентиною Молодою

Хто така Оксана Марченко

Оксана Марченко – колишня українська телеведуча та журналістка. Вона здобула широку популярність завдяки шоу "Україна має талант" та "Х-Фактор", які вела на телеканалі СТБ. Марченко також відома як дружина Віктора Медведчука.

Валентину Молоду обговорюють через схожість із Юлією Тимошенко

Як повідомляв "Телеграф", увагу до Валентини Молодої привернули події 2 листопада біля будинку з військовими у Петропавлівській Борщагівці. Вона заявляла про незаконне утримання людей та необхідність термінової медичної допомоги під час подій у Борщагівці. Молода прийшла туди у медичній формі та представилася медиком приватної швидкої допомоги. Після цього її почали обговорювати як "медика" із Борщагівки. На своїй сторінці в соцмережі вона називала себе журналісткою-розслідувачкою і публікувала відео про мир та власний пікет на Майдані.