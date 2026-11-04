Події у Борщагівці: в ОП розповіли, що хвилю фейків гнав не "Телеграм"

ТГ-канали транслювали всю інформацію, яка була доступна у реальному часі

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Найбільша хвиля фейків навколо інциденту з заворушеннями у Петропавлівській Борщагівці на Київщині поширювалася не через Telegram-канали. Основну істерію та підбурювання натовпу розганяли через TikTok.

Про це сказав журналістам радник президента України Володимира Зеленського з питань комунікацій Дмитро Литвин. Він прокоментував твердження народного депутата Ярослава Железняка, що основна хвиля фейків про Борщагівку поширювали ТГ-канали.

"Я б не складав всі анонімні Telegram-канали в один кошик, це строкате середовище. Думаю, що якщо ви подивитесь уважніше, то побачите, що різні Telegram-канали давали все підряд – то за фактом про ситуацію, то жахливі вкиди, то вже правдиву інформацію про учасників та цю пані організаторку", — сказав він.

Дмитро Литвин. Фото: detector.media

За словами Литвина, на жаль, було багато фейкової інформації під брендами "ТСН" та "УНІАН".

"Але все ж таки реально накручували натовп і гнали дезінформацію основну через TikTok. І це якраз приклад того, яку роль відіграє саме TikTok і не тільки в нашій країні", — зазначив радник Зеленського з комунікацій.

Литвин додав, що аналіз ситуації на місці показує, що найбільше вплинули на розвиток подій трансляції та активність в TikTok. Це основна платформа для тієї публіки, яка влаштувала там заворушення.

Нардеп Ярослав Железняк написав, що головні неправдиві повідомлення про інцидент на Борщагівці нібито розповсюджували ТГ-канали. Він опублікував інфографіку, як розходилися повідомлення 2 листопада.

Що сталося у Петропавлівській Борщагівці

Увечері 2 листопада в Петропавлівській Борщагівці під Києвом спалахнули заворушення біля приватного будинку. Там тимчасово дислокувалися військовослужбовці Нацгвардії з корпусу "Азов". Натовп намагався виламати ворота й пошкодив службовий транспорт. Перед цим у соцмережах поширили чутки про насильницьке утримання людей.

Поліція та Нацгвардія спростували повідомлення про катівню й загибель людини. У Telegram-каналах і соцмережах стверджували, що в підвалі нібито тримають близько 40 заручників і катують мобілізованих та бійців, які самовільно залишили частини.

Поліцію викликала Валентина Молода – власниця приватної клініки та блогерка. Вона приїхала на псевдошвидкій і назвалася лікаркою. Молода вела трансляції з місця подій, ставала на коліна й підбурювала натовп. Згодом її затримали за підозрою у провокаціях.

Учасники заворушень ламали паркан, ображали військових і поліцейських, трощили службовий транспорт. Щоб розрядити ситуацію, прибули керівник Офісу Президента Кирило Буданов, командувач Нацгвардії Олександр Півненко та міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

Під час огляду приміщення виявили 14-річного підлітка та кількох травмованих військових. Чотирьох військовослужбовців госпіталізували.

СБУ відкрила три кримінальні провадження: щодо перешкоджання ЗСУ, поширення інформації про розташування Сил оборони та масових заворушень. МВС, ДБР і військовий омбудсман також розпочали перевірки умов перебування бійців.

Як розповідав "Телеграф", за словами міністра внутрішніх справ Івана Вигівського, до подій у Петропавлівській Борщагівці причетна Росія. А Голова Нацгвардії Олександр Півненко розповів, що насправді сталося з 14-річним хлопцем під час заворушень.