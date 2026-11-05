Из одного салона красоты: "медика" из Борщаговки неожиданно сравнили с Тимошенко (фото)

Неожиданная параллель вызвала оживленную реакцию в соцсетях

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Пользователи соцсетей заметили сходство Валентины Молодой, известной как "медик" из Борщаговки, с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко. Обсуждать женщину стали после того, как в сети опубликовали коллаж с фотографиями обеих.

Автор публикации в Threads поставила рядом два снимка и спросила подписчиков, видят ли они сходство. На одном – Юлия Тимошенко со светлыми волосами, на другом – Молодая в яркой розово-черной куртке. Обе держат в руках листы бумаги.

Публикация вызвала споры. Одни согласились с автором, другие предложили свои варианты.

В соцсетях обсуждают сходство женщины из Борщаговки с Юлией Тимошенко

В комментариях написали: "Я так и знал, что это Юля в новом образе пытается сбросить власть". Еще одна пользовательница заявила, что Молодая якобы проходила процедуры в той же клинике, что и Тимошенко.

В обсуждении вспомнили и Оксану Марченко. Пользователи сравнили "медика" из Борщаговки с бывшей украинской телеведущей, женой Виктора Медведчука, которого называют предателем.

Пользователи сравнили женщину в розово-черной куртке с Юлией Тимошенко и Оксаной Марченко

Кто такая Валентина Молодая

Валентине Молодой 49 лет. Она живет в Киеве и известна как "медик" из скандала в Петропавловской Борщаговке. Молодая владеет клиникой пластической и эстетической хирургии "МОЛОДА-Я" и заявляла, что работает там главным врачом. В 2025 году ее также представляли как врача высшей категории, дерматовенеролога и хирурга.

Широкую известность Молодая получила после событий 2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке. Она приехала на машине скорой помощи к месту дислокации военнослужащих в форме медика и заявляла о незаконном удержании людей. Позже женщине сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ, распространении информации о расположении военных и организации массовых беспорядков.

4 ноября суд отправил ее под стражу на 60 суток без права внесения залога. Молодая заявила, что намерена обжаловать решение.

Кто такая Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко – украинский политик и лидер партии "Батькивщина". Она дважды занимала пост премьер-министра Украины: в 2005 году и в 2007–2010 годах. Тимошенко также была народным депутатом нескольких созывов Верховной Рады.

Образ Юлии Тимошенко стал одним из ориентиров для сравнения с Валентиной Молодой

Кто такая Оксана Марченко

Оксана Марченко – бывшая украинская телеведущая и журналистка. Она получила широкую известность благодаря шоу "Україна має талант" и "Х-Фактор", которые вела на телеканале СТБ. Марченко также известна как супруга Виктора Медведчука.

Валентину Молодую обсуждают из-за сходства с Юлией Тимошенко

Как сообщал "Телеграф", внимание к Валентине Молодой привлекли события 2 ноября возле дома с военными в Петропавловской Борщаговке. Она заявляла о незаконном удержании людей и необходимости срочной медицинской помощи во время событий в Борщаговке. Молодая пришла туда в медицинской форме и представилась медиком частной скорой помощи. После этого ее стали обсуждать как "медика" из Борщаговки. На своей странице в соцсети она называла себя журналисткой-расследовательницей и публиковала видео о мире и собственном пикете на Майдане.