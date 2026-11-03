Фейкова "швидка", розшук та провокації: що відомо про "медикиню", яка зчинила скандал під Києвом

Журналісти з'ясували, що швидка, якою вона користувалася, була продана ще у 2024 році

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Валентина Молода опинилася в центрі уваги після подій 2 листопада біля будинку з військовими в Петропавлівській Борщагівці, де вона заявляла про незаконне утримання людей і необхідність термінової медичної допомоги.

Як розібрався "Телеграф", 49-річна Валентина Молода керує клініками пластичної хірургії, пов’язана з кількома громадськими організаціями та раніше брала участь в акції за "мир з Росією", яку намагалися організувати в різних містах України.

Хто така Валентина Молода

Валентина Володимирівна Молода – директорка ТОВ "Клініка "МОЛОДА — Я". Компанію зареєстрували в Києві 21 липня 2023 року, свідчать дані Опендатабота. Її діяльність — естетична, пластична та реконструктивна хірургія. Водночас, сторінка клініки не ведеться з 2 вересня.

Клініки пластичної хірургії – частина професійної діяльності Валентини Молодої

Молода також очолює іншу компанію зі схожою назвою – ТОВ "Клініка "Молода. Я", засноване 24 квітня 2026 року. За даними Опендатабота, їй належать 75% компанії, ще 25% – Олегу Молодому.

Молода разом з Олегом Молодим очолює правління ГО "Всеукраїнський альянс соціально-патріотичних проєктів та національного розвитку "Пліч-о-пліч".

Реєстраційні дані показують зв’язок Молодої з громадською організацією "Пліч-о-пліч"

Також вона керує та є засновницею Святошинської районної у Києві федерації "Дзюдо та єдиноборств" і ГО "Міжнародна асоціація лікарів-ін’єкціоністів у галузі естетичної медицини".

Зміна амплуа до активістки

На своїй сторінці в соцмережі жінка називає себе журналісткою-розслідувачкою та поширює відео про мир і її власний пікет на Майдані. Вона закликає своїх підписників, яких трохи менше за 8,5 тисяч в ТікТоці та 13,4 тисячі в Інстаграмі долучатись до протестів.

На сторінці Валентини Молодої опубліковане відео із закликом до миру

На своїй сторінці Молода поширює заклики до миру та пікету на Майдані

У своїх відео Валентина Молода не тільки тисне на емоції, а й звинувачує керівництво держави у "зраді" та стверджує, що влада нібито обмежує право громадян виступати за мир. У відео лунають наративи про нескінченність війни та неминучу капітуляцію однієї зі сторін. Зауважимо, подібні твердження перегукуються з наративами російської пропаганди.

"Я хочу… от і я хочу миру і спокою. І на русском языке могу сказать: "Я за мир". Ні війні, розумієте? Ні війні. Я хочу, щоб все було добре в нашій країні. І до свідомих людей я звертаюся: будь ласка…Дивіться, жодна війна в світі не є нескінченною. Війна закінчується або зі сторони переговорів, або капітуляцією одної з інших сторін", — заявила Молода в одному з відео. Вона також неодноразово розміщала відео під російські пісні. На одному з записів з закликом до виходу на Майдан вона з'являється у військовій формі.

Журналісти "Слідства.Інфо" знайшли також судові матеріали щодо Молодої. У 2020 році проти неї зареєстрували кримінальне провадження за умисне легке тілесне ушкодження. У цій справі вона перебувала в розшуку. У червні 2026 року її звільнили від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності. Ексзаступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін зазначає: "Стосовно Валентини Молодої порушено кілька цікавих адміністративних справ, в тому числі, щодо водіння у стані алкогольного сп'яніння. Також перебувала у розшуку як особа, що переховувалася від суду за звинуваченням у нібито нанесенні умисного легкого тілесного ушкодження, що не спричинило короткочасного розладу здоров'я."

Чому виникли питання до "швидкої"

У Петропавлівській Борщагівці Молода з’явилася в медичній формі й назвалася медиком приватної швидкої. За словами начальника управління превентивної діяльності поліції Київщини Бориса Бреуса, саме вона викликала поліцію та поширювала твердження про незаконне позбавлення людей волі й потребу в терміновій медичній допомозі. Жінка заявляла, що в будинку понад 37 днів перебуває чоловік після операції, а загалом там є четверо поранених.

Валентина Молода заявляла про потребу в терміновій допомозі військовим під Києвом

Власник "Мед-престижу" Михайло Фурман розповів журналістам, що клініка припинила роботу у 2023 році, хоча юридично компанію не закрили. У неї було п’ять автомобілів швидкої: один передали миколаївським військовим, чотири продали. Машину, яка прибула до будинку, продали останньою – у 2024 році.

"Умови продажу були такі, що вони знімуть всі наші "мед-престижівські" логотипи. Вони не мають права їздити з моєю торговою маркою. І представлятися власницею вона теж не має права", – заявив Михайло Фурман.

Що сталося біля будинку в Петропавлівській Борщагівці

2 листопада в соцмережах поширили повідомлення про близько 40 заручників у приватному будинку та про те, що до них не допускають медиків. Поліція спростувала інформацію про заручників і загибель громадянина. Біля будинку зібралися люди, які намагалися потрапити всередину. Дехто з присутніх зламав цегляну стіну. На місце прибув командувач Нацгвардії Олександр Півненко. Він пояснив, що це тимчасовий пункт перебування мобілізованих і військових після самовільного залишення частини. Щоб перевірити обставини та умови перебування людей, розпочали службове розслідування. За словами народної депутатки Ганни Скороход, Молода давала пояснення правоохоронцям – її не затримували.

Скороход та Молода в Петропавлівській Борщагівці/ Фото: hromadske Джерело: hromadske

Як розповідав "Телеграф", фінансовий експерт Сергій Фурса припустив, що інцидент в Петропавлівській Борщагівці міг бути російською провокацією, спрямованою на розхитування ситуації в українському тилу та підрив довіри до військових. На думку Фурси, Росія використовує суспільні суперечності й чутливі для українців теми, щоб посилювати внутрішнє протистояння та відвертати увагу від ситуації на фронті.