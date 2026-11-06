Експерт назвав питання, які залишаються без відповідей після операції "Карфаген 2.0"

Оцінка роботи антикорупційних органів має охоплювати законність процесуальних рішень

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Резонансна операція НАБУ та САП "Карфаген 2.0" спричинила активні суспільні дискусії. Водночас поза увагою залишаються питання щодо перебігу розслідувань, законності дій правоохоронців та їхньої відповідальності.

Про це повідомляє "Телеграф" із посиланням на думку, яку висловив експерт Ігор Чаленко на своїй Facebook-сторінці.

За словами експерта, вже третій день обговорюють причини проведення операції саме зараз, правомірність оприлюднення записів і наслідки чергового протистояння між правоохоронними органами.

Чаленко наголошує: розслідування тяжких злочинів не мають зупинятися через воєнний стан, високі посади фігурантів або їхні політичні зв’язки. Якщо докази підтверджують провину, відповідальність повинна наставати незалежно від статусу причетних.

У справі Андрія Осіпова експерт вважає необхідним встановити, коли почалося розслідування та які процесуальні рішення ухвалювали правоохоронці. Також, на його думку, потрібно з’ясувати, чи намагалися закрити це провадження.

Законність дій антикорупційних органів

Окремо Чаленко порушує питання про дії НАБУ та САП під час розслідувань. Зокрема, чи могли правоохоронці раніше припинити ймовірну злочинну діяльність і чи мали для цього достатні докази. Саме такі обставини, на його переконання, мають бути предметом суспільної уваги поряд із результатами операції.

Експерт виступає за незалежну перевірку роботи антикорупційних органів. Він наголошує, що публічні презентації результатів розслідувань, оприлюднення записів і резонансні обшуки не повинні підміняти оцінку законності та ефективності їхніх дій.

Провадження щодо керівництва та довіра до держави

Ще одне питання, яке порушив політолог, – стан кримінальних проваджень щодо представників керівництва антикорупційних органів, зокрема Олександра Клименка та Семена Кривоноса. Чаленко пропонує з’ясувати обставини закриття ДБР справи Кривоноса й перевірити, чи не зазнавали слідчі тиску.

Такі перевірки, на його думку, мають проводити незалежні фахівці, не пов’язані зі сторонами конфлікту. Це стосується як оцінки конкретних процесуальних рішень, так і питань відповідальності правоохоронців.

Чаленко застерігає, що постійне протистояння між правоохоронними структурами та скандали навколо високопосадовців підривають довіру громадян до державних інституцій. У цьому контексті він порушує питання відповідальності всієї системи державної влади за стабільну роботу органів в умовах внутрішніх конфліктів і наголошує на законності, підзвітності та незалежності правоохоронної системи від політичного впливу.

Операція "Карфаген"

Нагадаємо, НАБУ оприлюднило записи розмов, які стосуються діяльності нової злочинної організації. За версією слідства, її учасники передавали неправомірну вигоду високопосадовцям правоохоронних органів.

До протиправної схеми, як встановили правоохоронці, були причетні чинні представники СБУ, Національної поліції та Офісу генпрокурора.