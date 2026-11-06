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Молодь повертається до популярного "гаджета" з минулого. Що в ньому особливого (фото)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Цей пристрій створює особливу атмосферу Новина оновлена 06 листопада 2026, 14:04
Цей пристрій створює особливу атмосферу. Фото Телеграф/ШІ

Для радянських дітей це була справжня магія

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Зображення, які колись дивилися на стіні за допомогою радянського діапроєктора, знову зацікавили молоде покоління. Сучасні пристрої теж показують слайди: збільшені малюнки з’являються на стіні чи стелі, а історія розгортається кадр за кадром.

Про повернення забутого формату розповідає "Телеграф". У сучасних моделях замість плівки використовують диски зі слайдами. Часто пристрій поєднує функції проєктора й нічника.

Як казка з плівки потрапляла на стіну

Класичний діапроєктор збільшує зображення з прозорого носія й показує його на екрані або стіні. Він працює з окремими слайдами, або діапозитивами, а також із діафільмами – плівками, на яких кадри розміщені послідовно. Прості дитячі моделі для перегляду таких історій у побуті називали фільмоскопами.

Діапроєктор з діафільмами
Діапроєктор з діафільмами. Фото: historic-gallery.com

У пристрій вставляли 35-мм плівку, у кімнаті вимикали світло й починали перегляд. Картинки не рухалися: щоб продовжити історію, треба було вручну перейти до наступного кадру. Біля малюнків часто друкували текст, який дорослі читали дітям уголос. Одну казку могли переглядати багато разів.

Радянський діапроєктор Етюд
Радянський діапроєктор "Етюд". Фото: OLX

У СРСР виготовляли діапроєктори "Етюд", "Світло", "Світязь", "Альфа 35-50", "Екран", "Супутник", "Протон" та інші. Моделі відрізнялися конструкцією й можливостями: одні призначали для домашніх кінопоказів у картинках, інші – для навчання.

Що змінилося в сучасних проєкторах

Сучасні пристрої технічно відрізняються від старих фільмоскопів, але принцип перегляду залишився схожим. Диск зі слайдами вставляють у корпус, проєктор спрямовують на стіну чи стелю, а зображення змінюють коліщатком. У темній кімнаті окремі картинки знову складаються в історію.

Виробники називають такі пристрої мініпроєкторами, проєкторами-ліхтариками або нічниками-проєкторами. Деякі моделі замість казкових ілюстрацій показують зоряне небо. Частина пристроїв має аудіопрогравач і таймер автоматичного вимкнення, щоб проєктор не працював усю ніч.

Ретро-тренди та естетика аналогового минулого стали для сучасної молоді способом психологічного заземлення й шляхом втечі від цифрового перенасичення. Перегляд діафільмів чи слайдів дає відчуття чогось нового та теплого, а також відчуття зупиненої миті, якого так бракує у світі швидких стрічок і соціальних мереж.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому молодь масово "полює" на радянські кавомолки. Що в них особливого.

Теги:
#Мода #Молодь #СРСР