Эксперт назвал вопросы, которые остаются без ответов после операции "Карфаген 2.0"

Оценка работы антикоррупционных органов должна включать законность процессуальных решений

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Резонансная операция НАБУ и САП "Карфаген 2.0" вызвала активные общественные дискуссии. В то же время без внимания остаются вопросы о ходе расследований, законности действий правоохранителей и их ответственности.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на мнение, которое высказал эксперт Игорь Чаленко на своей Facebook-странице.

По словам эксперта, уже третий день обсуждают причины проведения операции именно сейчас, правомерность обнародования записей и последствия очередного противостояния между правоохранительными органами.

Чаленко подчеркивает: расследования тяжких преступлений не должны останавливаться из-за военного положения, высоких должностей фигурантов или их политических связей. Если доказательства подтверждают вину, ответственность должна наступать независимо от статуса причастных.

В деле Андрея Осипова эксперт считает необходимым установить, когда началось расследование и какие процессуальные решения принимали правоохранители. Также, по его мнению, нужно выяснить, пытались ли закрыть это производство.

Законность действий антикоррупционных органов

Отдельно Чаленко поднимает вопрос о действиях НАБУ и САП во время расследований. В частности, могли ли правоохранители раньше пресечь вероятную преступную деятельность и располагали ли они для этого достаточными доказательствами. Именно такие обстоятельства, по его убеждению, должны быть предметом общественного внимания наряду с результатами операции.

Эксперт выступает за независимую проверку работы антикоррупционных органов. Он подчеркивает, что публичные презентации результатов расследований, обнародование записей и резонансные обыски не должны подменять оценку законности и эффективности их действий.

Производства в отношении руководства и доверие к государству

Еще один вопрос, который поднял политолог, – состояние уголовных производств в отношении представителей руководства антикоррупционных органов, в частности Александра Клименко и Семена Кривоноса. Чаленко предлагает выяснить обстоятельства закрытия ГБР дела Кривоноса и проверить, не подвергались ли следователи давлению.

Такие проверки, по его мнению, должны проводить независимые специалисты, не связанные со сторонами конфликта. Это касается как оценки конкретных процессуальных решений, так и вопросов ответственности правоохранителей.

Чаленко предостерегает, что постоянное противостояние между правоохранительными структурами и скандалы вокруг высокопоставленных лиц подрывают доверие граждан к государственным институтам. В этом контексте он поднимает вопрос об ответственности всей системы государственной власти за стабильную работу органов в условиях внутренних конфликтов и подчеркивает важность законности, подотчетности и независимости правоохранительной системы от политического влияния.

Операция "Карфаген"

Напомним, НАБУ обнародовало записи разговоров, касающихся деятельности новой преступной организации. По версии следствия, ее участники передавали неправомерную выгоду чиновникам правоохранительных органов.

К противоправной схеме, как установили стражи порядка, были причастны действующие представители СБУ, Национальной полиции и Офиса генпрокурора.