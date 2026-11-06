Водіям в Україні краще не обирати шиповані шини: чому вони не для наших доріг

Шипована гума суттєво збільшує гальмівний шлях

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Використання шипованих шин не заборонено законом в Україні. Однак фахівці категорично не радять їх для нашого клімату.

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Як пояснив шиномонтажник з великим досвідом, під час екстреного гальмування гальмівний шлях автівок на шипованих шинах збільшується і на льоду, і на асфальті. Різниця досить відчутна.

"У нашому кліматичному поясі – однозначно ні! Її навіть зараз ніде не купиш. Продають зимову гуму під шип, де закладають спеціальні місця", – зазначив фахівець.

Шиповані шини. Фото: automaster

Щоб пояснити різницю між шипованими та звичайними зимовими шинами, він порівнює гальмівний шлях автомобіля.

"Шипована гума збільшує у 1,5–2 рази гальмівний шлях і на льоду, і на асфальті. Якщо у звичайної зимової гуми на асфальті буде гальмування 10 метрів, то у шипованої – до 15–20 метрів", – попереджає Віталій Миколайович.

Поради водіям щодо заміни шин на зимові. Інфографіка: Телеграф

Водночас закон не обмежує використання шипованих шин, наголошує автоюрист Олександр Швець. За його словами, такі шини передбачені в правилах дорожнього руху, отже, заборони на використання такої гуми немає.

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