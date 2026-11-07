Секрети "Укренерго": у чому різниця між екстреними та аварійними відключеннями

Чому електрику вимикають без попередження

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Екстрені відключення світла – це різновид аварійних: їх запроваджують, коли потрібно додатково збалансувати всю енергосистему. Аварійні відключення також бувають локальними, якщо балансувати систему потрібно лише в окремих регіонах.

Необхідність у таких обмеженнях виникає, зокрема, через російські обстріли енергетичної інфраструктури України. Різницю пояснює ZAXID.NET.

Коли запроваджують аварійні та екстрені відключення

Аварійні обмеження застосовують, коли в конкретний момент потрібно швидко збалансувати енергосистему, обмеживши велику потужність споживання. Зазвичай до цього призводять російські удари по енергомережах, після яких енергетикам доводиться оперативно реагувати на зміну ситуації.

Обсяг електроенергії, споживання якої потрібно обмежити в регіоні, заздалегідь невідомий. Тому для таких відключень не можна заздалегідь назвати точний час початку та тривалість: вони залежать від потреби відновити баланс у системі.

Різниця між екстреними та локальними аварійними відключеннями – у масштабі завдання. У першому випадку "Укренерго" потрібно додатково збалансувати всю систему, у другому – окремі регіони. Слово "аварійні" об’єднує обидва ці види обмежень.

Чим відключення за графіком відрізняються від аварійних

Планові, або погодинні, відключення запроваджують за дефіциту електроенергії в енергосистемі. Для них заздалегідь розробляють графіки й визначають обсяг споживання, який потрібно обмежити в конкретному регіоні.

Такі відключення тривають близько 4 годин. Ще приблизно 30 хвилин у той чи інший бік відводять на перемикання споживачів – цим пояснюється зазначений для графіків інтервал ±30 хвилин.

Головна відмінність для споживача – можливість заздалегідь орієнтуватися в часі. За погодинного режиму є підготовлений графік, тоді як у разі аварійного обмеження рішення потрібно виконати оперативно, без заздалегідь відомого часу ввімкнення та вимкнення.

Для чого потрібні превентивні відключення

Окремо енергетики застосовують превентивні відключення – до можливого пошкодження енергооб’єктів. Їхнє завдання – запобігти масштабнішим аваріям під час обстрілів: якщо об’єкт, що працює на повну потужність, раптово вийде з ладу, це спричинить різке порушення балансу енергосистеми.

Команду на такі відключення дає НЕК "Укренерго", отримавши від військових попередження про потенційну атаку на енергетичну інфраструктуру. Коли загроза зникає, після відбою тривоги електропостачання відновлюють.

Як повідомляв "Телеграф", російські війська систематично завдають ударів по тих самих точках. Тому енергетикам доводиться перечекати паузу, перш ніж починати ліквідовувати наслідки атак.