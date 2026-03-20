На Україну чекають спекотні вечори без світла? Якими можуть бути відключення влітку і від чого це залежить
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Обмеження не будуть такими суттєвими, як узимку
Влітку в Україні можуть тривати відключення електроенергії за певних умов. Водночас, пошкодження енергетичної інфраструктури можуть ускладнити ситуацію.
На думку експертів, однією з причин відключення світла може стати спекотна погода. А літо цього року якраз може виявитися теплішим за кліматичну норму, але й у цьому випадку є нюанс.
Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE зазначив, що у спекотні дні графіки відключень можуть стати довшими. Особливо це стосується вечірнього годинника.
Влітку можуть у пікові спекотні дні бути більш тривалі графіки відключень, якраз у вечірні години, тому що балансуюча група у нас досить сильно пошкоджена, як об’єкти гідроенергетики, так і теплоенергетики
Глава Ліги енергетичного розвитку України Олександр Голіздра у бліц-інтерв’ю "Телеграфу" сказав, що обмеження енергопостачання влітку можливі. Однак вони не будуть такими суттєвими, як узимку. Графіки можуть бути введені в окремі періоди за умови дуже високої температури та ймовірного знаходження одразу кількох атомних блоків у ремонті.
При цьому ситуація може погіршитися, якщо Росія завдасть нових ударів по Україні.
Складніше буде на сході країни та у північно-центральних регіонах, зокрема, у Києві та на Чернігівщині. Причини: менша потужність атомних блоків, менша частка встановлених СЕС порівняно з центром, півднем та заходом, а також через пошкодження високовольтних ліній
Яким буде літо 2026
Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв’ю для NV розповіла, що літо 2026 року в Україні може виявитися теплішим за кліматичну норму. Однак поки що немає підстав говорити про стабільну аномальну спеку. Одним із факторів, який може вплинути на погоду, є кліматичне явище Ель-Ніньо, але його ймовірність розвитку становить близько 40%.
Довідка: Ель-Ніньо – коливання температури поверхневого шару води у Тихому океані, який може помітно впливати на клімат.
По-перше, ймовірність сценарію, за якого розвиватиметься Ель-Ніньо, поки що становить 40%. А по-друге, прямої кореляції саме з погодою в Україні немає. Якщо говорити загалом про процеси на Землі, то зазвичай є певний баланс
