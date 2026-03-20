На Україну чекають спекотні вечори без світла? Якими можуть бути відключення влітку і від чого це залежить

Обмеження не будуть такими суттєвими, як узимку

Влітку в Україні можуть тривати відключення електроенергії за певних умов. Водночас, пошкодження енергетичної інфраструктури можуть ускладнити ситуацію.

На думку експертів, однією з причин відключення світла може стати спекотна погода. А літо цього року якраз може виявитися теплішим за кліматичну норму, але й у цьому випадку є нюанс.

Народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE зазначив, що у спекотні дні графіки відключень можуть стати довшими. Особливо це стосується вечірнього годинника.

Влітку можуть у пікові спекотні дні бути більш тривалі графіки відключень, якраз у вечірні години, тому що балансуюча група у нас досить сильно пошкоджена, як об’єкти гідроенергетики, так і теплоенергетики сказав він.

Сергій Нагорняк

Глава Ліги енергетичного розвитку України Олександр Голіздра у бліц-інтерв’ю "Телеграфу" сказав, що обмеження енергопостачання влітку можливі. Однак вони не будуть такими суттєвими, як узимку. Графіки можуть бути введені в окремі періоди за умови дуже високої температури та ймовірного знаходження одразу кількох атомних блоків у ремонті.

При цьому ситуація може погіршитися, якщо Росія завдасть нових ударів по Україні.

Складніше буде на сході країни та у північно-центральних регіонах, зокрема, у Києві та на Чернігівщині. Причини: менша потужність атомних блоків, менша частка встановлених СЕС порівняно з центром, півднем та заходом, а також через пошкодження високовольтних ліній наголосив співрозмовник.

Олександр Голіздра

Яким буде літо 2026

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха в інтерв’ю для NV розповіла, що літо 2026 року в Україні може виявитися теплішим за кліматичну норму. Однак поки що немає підстав говорити про стабільну аномальну спеку. Одним із факторів, який може вплинути на погоду, є кліматичне явище Ель-Ніньо, але його ймовірність розвитку становить близько 40%.

Довідка: Ель-Ніньо – коливання температури поверхневого шару води у Тихому океані, який може помітно впливати на клімат.

По-перше, ймовірність сценарію, за якого розвиватиметься Ель-Ніньо, поки що становить 40%. А по-друге, прямої кореляції саме з погодою в Україні немає. Якщо говорити загалом про процеси на Землі, то зазвичай є певний баланс зазначила Птуха.

Наталія Птуха

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які є прогнози щодо відключень світла в Україні влітку і чому ситуація змінилася у березні.