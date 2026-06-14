Обігнав Байдена: Трамп став найстарішим президентом в історії США, які 5 світових лідерів старші за нього

Розповідаємо про п’ять найбільш показових фігур

Американському лідеру Дональду Трампу 14 червня виповнилося 80 років і він є найстаршим президентом в історії США. На момент своєї другої інавгурації 20 січня 2025 йому було 78 років і 220 днів і це є абсолютним рекордом.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про п’ятьох найстаріших світових лідерів, які наразі є главами держав і обігнали за віком Трампа. До речі, до нього рекорд у Штатах належав Джо Байдену, який обійняв посаду 2021 року у віці 78 років та 61 дня.

Загалом, деякі лідери зараз випереджають Трампа більш ніж на десяток років.

Діючі лідери старші за Трампа: топ-5

Поль Бійя (Камерун) — 93 роки . Це абсолютний рекордсмен серед чинних глав держав. Править країною з 1982 року (майже 44 роки при владі).

. Це абсолютний рекордсмен серед чинних глав держав. Править країною з 1982 року (майже 44 роки при владі). Махмуд Аббас (Палестина) – 90 років. Чинний президент. Очолює Палестинську автономію з 2005 року.

Чинний президент. Очолює Палестинську автономію з 2005 року. Салман ібн Абдул-Азіз (Саудівська Аравія) — 90 років. Чинний король. Головний довгожитель серед правлячих монархів світу. На престолі із 2015 року.

Чинний король. Головний довгожитель серед правлячих монархів світу. На престолі із 2015 року. Харальд V (Норвегія) — 89 років. Чинний король. Найстаріший діючий монарх Європи. Править з 1991 року.

Чинний король. Найстаріший діючий монарх Європи. Править з 1991 року. Жан-Люсьєн Саві де Тове (Того) — 87 років. Чинний президент. Вступив на посаду в 2025 році в рамках конституційної реформи.

5 найстаріших лідерів у світі. Інфографіка: "Телеграф"/ІІ

Цікаво, що у 2017 році Трампу було 70 років і на момент інавгурації він уже був рекордсменом за віком. Через три роки Байден обійшов його за віком на виборах.

До речі, 2023 року Трамп заявляв, що вважає Байдена надто старим для роботи президентом США. На той момент йому було 81 рік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому Трамп не зраджує свого дивного стилю.