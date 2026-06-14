Комарі втечуть самі: простий домашній засіб, який працює краще за хімію

У літній період проблема комах у домі стає особливо актуальною: мухи та комарі проникають у житло навіть через закриті вікна, створюючи дискомфорт і порушуючи звичний побут.

На цьому тлі дедалі більшої популярності набувають прості народні методи, які не потребують дорогих засобів і, за словами прихильників, можуть ефективно відлякувати небажаних "гостей". Один із таких способів демонструють у мережі як "дідусеву хитрість" із використанням оцту та гвоздики. Про це йдеться на Instagram-сторінці "didus_radyt".

Автори методу стверджують, що цей простий розчин здатен зменшити кількість комах у приміщенні вже за короткий час.

"Дорогі мої… слухайте сюди! Ніколи не терпіть мух та комарів у хаті", — емоційно звертається автор відео, пояснюючи, що раніше навіть дорогі аерозолі не давали бажаного результату. За його словами, ефект досягається завдяки поєднанню доступних інгредієнтів, які є практично в кожному домі.

Для приготування розчину беруть склянку води, додають дві столові ложки оцту та сім суцвіть сухої гвоздики. Отриману суміш рекомендують поставити на підвіконня або в місцях, де найчастіше з’являються комахи. Прихильники методу стверджують, що запах такого розчину створює для мух і комарів несприятливе середовище, змушуючи їх залишати приміщення.

Водночас автор наголошує на важливій деталі: не варто додавати до суміші цукор. За його словами, це може дати протилежний ефект і навпаки привабити комах у дім.

Попри популярність подібних лайфхаків, експерти з побутової гігієни зазвичай радять комбінувати народні методи з базовими заходами захисту — сітками на вікнах та дотриманням чистоти в оселі. Це дозволяє значно зменшити ризик появи комах і підвищити ефективність будь-яких додаткових засобів.