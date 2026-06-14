Досвідчений садівник розкрив секрет щедрого врожаю помідорів: усе вирішує один сусід на грядці

Помідори з ним ростуть більш міцними

Багато городників постійно шукають способи збільшити врожай помідорів. Окрім регулярного поливу, підживлення та догляду за рослинами, важливу роль може відігравати й правильне сусідство на грядці.

Досвідчені садівники все частіше звертають увагу на базилік — ароматну рослину, яку називають одним із найкращих компаньйонів для помідорів. Вона добре росте в тих самих умовах, не потребує багато місця та може позитивно впливати на розвиток томатів, як написали в "podravski".

За словами городників, помідори поруч із базиліком часто формують міцніші кущі та дають більший урожай. Один із садівників, який вирощує помідори вже десятиліттями, розповів, що після висаджування базиліка між рядами томатів помітив значне покращення росту рослин і збільшення кількості плодів.

Базилик посадили поруч з томатами. Фото: згенероване ШІ

Фахівці пояснюють, що базилік здатний приваблювати корисних комах-запилювачів і водночас відлякувати частину шкідників, які можуть пошкоджувати томати. Хоча твердження про подвоєння врожаю не має однозначного наукового підтвердження, правильно підібране сусідство рослин справді допомагає створити кращі умови для розвитку культури.

Крім базиліка, поруч із помідорами часто висаджують чорнобривці, календулу та петрушку. Ці рослини також сприяють підтриманню здорового мікроклімату на городі та допомагають боротися зі шкідниками природним способом.

Втім, експерти нагадують: основою хорошого врожаю залишаються родючий ґрунт, достатня кількість сонячного світла, своєчасний полив і правильне підживлення. А базилік може стати простим і доступним доповненням.

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