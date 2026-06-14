Календарний зсув в Україні: як березень "вкрав" у літа цілий місяць

Кліматологиня розповіла про важливі зміни в погоді

В Україні спостерігається зменшення тривалості літнього сезону. Основна причина — кліматичні зміни, які фіксують у березні.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова. За її словами, саме переший місяць весни "краде" час в інших теплих місяців.

"Літній сезон став коротшим, бо березень зсунувся. Кількість днів влітку поменшала за рахунок того, що березень переходить у квітень", — каже кліматологиня.

Вона пояснює, що фактично 30 днів березня — це не березень за кліматичними показниками. Перший місяць весни припадає на квітень. Тобто всі процеси, які відбуваються і мають бути у березні, вони тепер у квітні. Виходить, що характерна березнева погода фіксується приблизно з 25 березня по 25 квітня.

"За рахунок цього літній сезон зменшився", — каже Мартазінова.

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Нагадаємо, що метеоролог вже розповідала про те, що у 2026 літо не буде затяжними та дуже спекотним. Адже вже наприкінці серпня літня погода закінчиться і прийде значне похолодання. Воно поступово переросте у заморозки на початку осені.

Раніше "Телеграф" писав, чому прогноз погоди в застосунку телефона часто може відрізнятись від реальності. Виявляється, проблема не у синоптиках, а у моделі прогностичних даних, які використовують застосунку.